حسینی: تکریم عالم تکریم پروردگار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر روز دوشنبه هشتم اسفند ماه در همایش نکوداشت محمود حکیمی با اشاره به اینکه مقام این نویسنده بالاتر از آنی است که وی بخواهد در ارتباط با وی به سخنرانی بپردازد اظهار کرد: من هم مانند بسیاری از حاضرین در این مراسم اذعان دارم که ماهنامه مکتب اسلام از معدود نشریاتی بود که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در خانواده‌‌های شهرستانی و حتی در روستاها توزیع می‌شد و آقای حکیمی به این شکل کلام خود را به مخاطبانش منتقل می‌کرد.

وی افزود: در دوران نوجوانی به یاد دارم که وقتی به دنبال پیدا کردن متنی برای اجرای یک نمایشنامه مذهبی در مدرسه بودم با کتاب سلحشوران علوی حکیمی برخورد کردم که نیاز من را برآورده کرد و باید اذعان کنتم که در دوران خود یک کار انقلابی به شمار می‌رفت و این خصوصیت در سایر کارهای وی نیز به چشم می‌خورد که همه ما را با مبارزه و انقلابی گری آشنا می‌کرد.

حسینی ادامه داد: توفیق حکیمی بدون شک در عنایت فراوان ائمه اطهار به وی نهفته شده است و این باید برای اهالی قلم الگو باشد. از طرف دیگر پیوند حکیمی با اهل بیت موجب شد که وی آثاری را خلق کند که بسیاری از جوانان دوره وی و پس از آن به نوعی ارشاد شوند؛ البته وقتی به تعبیر خود ایشان مبنای فکری داستان‌ها و آثار وی کتاب‌هایی مانند الغدیر باشد باید هم چنین انتظاری از آثارش داشته باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به متانت و وزانت آثار حکیمی افزود: استمرار او در عمل از مهمترین ویژگی‌های کاری حکیمی است که در دوران قبل و بعد از انقلاب همچنان در وی باقی مانده است و این نوع از تمرکز به عقیده من نشانه‌ای است از توفیق الهی به حکیمی و متن‌هایش

وی در ادامه اذعان داشت: تکریم عالم در واقع تکریم پروردگار است و ما نیز وظیفه خودمان می‌دانیم که این کار را برای بزرگان فرهنگی خودمان انجام دهیم.

وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم تکریم طاهره صفارزاده و مهدی آذریزدی در سال جاری گفت: در همین جلسه و با توجه به صحبت‌هایی که ارائه شد به آقای دری گفتم که تدارک مراسم تجلیل از حجت الاسلام خسروشاهی را نیز در دستور کار معاونت فرهنگی قرار دهد.

وی همچنین با اشاره به اطلاع مقام معظم رهبری از روند برگزاری این نوع از مراسم‌ها گفت: ایشان اغلب اعضای هیات علمی این مراسم‌ها را به حضور می‌پذیرند و بر احیای آثار تکریم شدگان تاکید دارند و خواهان کار تحقیقاتی در این زمینه هستند.

حسینی در ادامه با اشاره به اینکه باید در هر شرایطی و متناسب با زمان به دنبال تهیه و انتشار اثر مطلوب بود، گفت: باید ضمن تقدیر از این چهره‌ها به فکر معرفی بیشتر آنها نیز باشیم و آنها را جذاب و باور پذیر معرفی کنیم.

وی همچنین در پایان خواستار انتقال تجربیات اهالی قلم و پژوهشگران در کنار انتشار آثار آنان شده و خواستار توجه بنیاد ادبیات داستانی به این موضوع شد.