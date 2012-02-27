رونمایی از "بمب ارزی"جدید دولت/ جزئیات افزایش 4 میلیون تومانی وام اشتغال

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه از جمع‌بندی نهایی پرونده اشتغال 2.5 میلیونی و آمادگی برای ارائه به شورای‌عالی اشتغال، تدوین عملکرد بانک‌ها، گزارش عملکرد امسال مشاغل خانگی، شناسایی رشته‌های جدید و افزایش تسهیلات از 1 به 5 میلیون تومان خبر داد.

ارز واردات

وزیر سابق بازرگانی و نفت با تاکید بر اینکه ارز مورد نیاز واردات باید از محل صادرات تامین شود، گفت: نفت 126 دلاری هم قیمت خوبی نیست و من آن را نسبت به افزایش قیمت سایر کالاها در دنیا پایین می‌دانم.

توقف افزایش مزد

با اینکه این روزها کارگران مشغول جمع‌آوری نظرات مختلف برای تدوین بهترین پیشنهاد مزدی و دفاع از آن در شورای‌ عالی کار هستند، از گروه کارفرمایی خبر می‌رسد که تصمیم دارند از توقف افزایش حداقل مزد سال آینده و دلایل آن سخن بگویند.

معطلی ارزی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تمام تلاش دولت این است که ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی را با نرخ مرجع 1226 تومانی تامین کند، گفت: هر واردکننده‌ای بیش از یک هفته در دریافت ارز دولتی معطل ماند، مراتب را به این وزارتخانه اطلاع دهد.

متنوع سازی بازار پتروشیمی

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به آغاز متنوع‌سازی بازار پتروشیمی ایران، از افزایش صدور محموله‌های پتروشیمی به شرق آسیا و آمریکای جنوبی خبر داد و اعلام کرد: با افزایش قیمت نفت، بهای سبد صادرات پتروشیمی ایران هم افزایش یافت.

افتتاح طرح های پالایشگاهی

همزمان با افتتاح طرح‌های جدید پالایشگاهی، پروژه افزایش ظرفیت ذخیره سازی بنزین و گازوئیل کشور در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قرار گرفته است.

پرتال ارزی

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از راه‌اندازی فاز دوم سامانه پورتال ارزی این بانک در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با استفاده از این پورتال، امکان رویت و پیگیری کلیه مراحل واردات از ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کالا برای سازمانهای ذیربط فراهم خواهد بود.

پیک مصرف برق

برآوردهای جدید انجام گرفته در وزارت نیرو مبنی بر افزایش پیک مصرف برق و عبور مصرف برق کشور از مرز 44 هزار مگاوات تا تابستان سال 1391 منجر به تسریع در ساخت و راه اندازی واحدهای جدید نیروگاهی در سطح کشور شده است.

افزایش پروازها

مدیرکل دفتر نظارت بر موسسات، فرودگاه ها و شرکتهای هوانوری سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش 45 درصدی مجوز پروازهای فوق العاده داخلی و خارجی خبر داد.

عرضه برنج

رئیس اتحادیه کشوری بنکداران با اشاره به جلسه روز یکشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین برنج مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال، گفت: برنج به صورت نامحدود در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا عرضه خواهد شد و محدوده قیمتی 800 تا 2100 تومانی خواهد داشت.

کنتورهای هوشمند

مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اعلام اینکه طرح برقدار کردن چاه های کشاورزی در طول برنامه پنجم توسعه اجرا خواهد شد، از نصب کنتورهای هوشمند در این بخش خبر داد.

خودکفایی در ساخت نیروگاه

مدیر عامل مپنا با اشاره به خودکفایی کامل ایران در ساخت نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی، اعلام کرد: در حال حاضر ایران عضو باشگاه سازندگان نیروگاه جهان شده است.