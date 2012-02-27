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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۷

نامدار خبر داد:

اجرای اصل 44 در نخستین گمرک کشور/ صدور 78 هزار تن کالا به خارج کشور

اجرای اصل 44 در نخستین گمرک کشور/ صدور 78 هزار تن کالا به خارج کشور

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرک بازرگان از اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش امور انبارداری گمرک مرزی بازرگان برای اولین بار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نامدار عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با توجه به افزایش حجم مبادلات تجاری در آن انبارهای داخل گمرک بازرگان متناسب با حجم واردات نبوده و برای حل این مشکل و برای اولین در سطح کشور بخش تخلیه و بارگیری و صدور قبض انبار در این گمرک به بخش خصوصی واگذار شد.

وی ادامه داد: در قالب اجرای این طرح از 6 ماه قبل تمامی امورات مربوط به انبارداری، تخلیه و بارگیری گمرگ بازرگان به یک شرکت خصوصی واگذار شده که این واگذاری موفقیت آمیز بوده است.

نامدار با بیان اینکه با اجرای این طرح در گمرگ بازرگان توقف کالا و هزینه های ترخیص کاهش یافته است افزود: این طرح موجب اجرای سبک سازی در داخل محوطه گمرک و هدایت توقفها به جای داخل گمرگ به بیرون از گمرگ هدایت شده در همان جا خدمات تخلیه و بارگیری انجام می شود.

مدیرکل گمرک بازرگان اضافه کرد: در این طرح اداره گمرگ بر انجام تشریفات امور گمرگی نظارت دقیقی دارد و اجرای آن رضایت تمام تجار و بازرگانان منطقه را فراهم کرده است.

صدور 78 هزار تن کالا از گمرک بازرگان به خارج از کشور

نامدار در ادامه از صدور 78 هزار و 260 تن کالا به ارزش بیش از 40 میلیون و 131هزار دلار از این گمرک در طول 11 ماه گذشته در سالجاری خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال از لحاظ وزن 36 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل گمرک بازرگان در ادامه یادآورشد: در این مدت میزان صادرات 91 درصد از نظر میزان و 43 درصد از نظر ارزش افزایش دارد.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی بخش خصوصی نیز گفت: روزانه بیش از 100 دستگاه کامیون با بار متوسط یک هزار و 500 تن وارد انبارهای این شرکت می شود.

عباس اعلمی از ارائه خدمات در هشت هزار مترمربع انواع انبار برای کالاهای مختلف خبر داد و اظهار داشت: این شرکت در نظر دارد در آینده به منظور ارائه خدمات مطلوب خدماتی و نظارتی مجموعه ای در قالب مجتمع خدماتی، رفاهی از جمله هتل، جایگاه دو منظوره سوخت و پارکینگ بسازد.

هم اکنون با فعالیت این شرکت برای 120 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.

ورود بخش خصوصی و واگذاری بخشی از خدمات دولتی اقدامی است که در چارچوب اصل 44 قانوان اساسی کشور برای کاهش حجم فعالیت های دولت و حمایت از بخش خصوصی اجرا می شود.

گمرگ بازرگان در محدوده مرزهای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه واقع است.

ایران و ترکیه بیش از 700 کیلومتر مرز مشترک دارند.

کد مطلب 1545525

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