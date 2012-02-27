اجرای اصل 44 در نخستین گمرک کشور/ صدور 78 هزار تن کالا به خارج کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نامدار عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با توجه به افزایش حجم مبادلات تجاری در آن انبارهای داخل گمرک بازرگان متناسب با حجم واردات نبوده و برای حل این مشکل و برای اولین در سطح کشور بخش تخلیه و بارگیری و صدور قبض انبار در این گمرک به بخش خصوصی واگذار شد.

وی ادامه داد: در قالب اجرای این طرح از 6 ماه قبل تمامی امورات مربوط به انبارداری، تخلیه و بارگیری گمرگ بازرگان به یک شرکت خصوصی واگذار شده که این واگذاری موفقیت آمیز بوده است.

نامدار با بیان اینکه با اجرای این طرح در گمرگ بازرگان توقف کالا و هزینه های ترخیص کاهش یافته است افزود: این طرح موجب اجرای سبک سازی در داخل محوطه گمرک و هدایت توقفها به جای داخل گمرگ به بیرون از گمرگ هدایت شده در همان جا خدمات تخلیه و بارگیری انجام می شود.

مدیرکل گمرک بازرگان اضافه کرد: در این طرح اداره گمرگ بر انجام تشریفات امور گمرگی نظارت دقیقی دارد و اجرای آن رضایت تمام تجار و بازرگانان منطقه را فراهم کرده است.

صدور 78 هزار تن کالا از گمرک بازرگان به خارج از کشور

نامدار در ادامه از صدور 78 هزار و 260 تن کالا به ارزش بیش از 40 میلیون و 131هزار دلار از این گمرک در طول 11 ماه گذشته در سالجاری خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال از لحاظ وزن 36 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل گمرک بازرگان در ادامه یادآورشد: در این مدت میزان صادرات 91 درصد از نظر میزان و 43 درصد از نظر ارزش افزایش دارد.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی بخش خصوصی نیز گفت: روزانه بیش از 100 دستگاه کامیون با بار متوسط یک هزار و 500 تن وارد انبارهای این شرکت می شود.

عباس اعلمی از ارائه خدمات در هشت هزار مترمربع انواع انبار برای کالاهای مختلف خبر داد و اظهار داشت: این شرکت در نظر دارد در آینده به منظور ارائه خدمات مطلوب خدماتی و نظارتی مجموعه ای در قالب مجتمع خدماتی، رفاهی از جمله هتل، جایگاه دو منظوره سوخت و پارکینگ بسازد.

هم اکنون با فعالیت این شرکت برای 120 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.

ورود بخش خصوصی و واگذاری بخشی از خدمات دولتی اقدامی است که در چارچوب اصل 44 قانوان اساسی کشور برای کاهش حجم فعالیت های دولت و حمایت از بخش خصوصی اجرا می شود.

گمرگ بازرگان در محدوده مرزهای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه واقع است.

ایران و ترکیه بیش از 700 کیلومتر مرز مشترک دارند.