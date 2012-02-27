سوریه گامی به جلو برداشت/ هدف توطئه گران دموکراسی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار،"شیخ عفیف النابلسی" از علمای لبنانی گفت : مردم سوریه از مشکلات داخلی و خارجی با صلابت عبور می کنند و به حرکت در مسیر اصلاحات ادامه می دهند.



وی با بیان اینکه سوریه با برگزاری همه پرسی دستاورد بزرگی کسب کرد، اظهار داشت : هدف توطئه گران علیه سوریه آزادی و دموکراسی نیست، بلکه هدف نهایی عادی سازی روابط با اسرائیل و قطع ارتباط آن با ایران و حزب الله لبنان است.

وی افزود : کاش مخالفان سوریه اندکی با خود فکر می کردند که عزم راسخ برای سرنگونی نظام سوریه در حالی که کوچکترین موضعی علیه اسرائیل اتخاذ نمی شود برای چیست؟