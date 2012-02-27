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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۰۹

روحانی لبنانی:

سوریه گامی به جلو برداشت/ هدف توطئه گران دموکراسی نیست

سوریه گامی به جلو برداشت/ هدف توطئه گران دموکراسی نیست

یکی از علمای برجسته لبنانی، برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید در سوریه را گامی در مسیر اصلاحات و هدف از توطئه های خارجی را حذف سوریه از جبهه مقاومت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار،"شیخ عفیف النابلسی" از علمای لبنانی گفت : مردم سوریه  از مشکلات داخلی و خارجی با صلابت عبور می کنند و به حرکت در مسیر اصلاحات ادامه می دهند.

وی با بیان اینکه سوریه با برگزاری همه پرسی دستاورد بزرگی کسب کرد، اظهار داشت : هدف توطئه گران علیه سوریه آزادی و دموکراسی نیست، بلکه هدف نهایی عادی سازی روابط با اسرائیل و قطع ارتباط آن با ایران و حزب الله لبنان است.

وی افزود : کاش مخالفان سوریه اندکی با خود فکر می کردند که عزم راسخ برای سرنگونی نظام سوریه در حالی که کوچکترین موضعی علیه اسرائیل اتخاذ نمی شود برای چیست؟

کد مطلب 1545526

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