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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

کفیل:

مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هدف نهایی است

مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هدف نهایی است

اصفهان - خبرگزاری مهر: فرماندار اصفهان گفت: مهمترین هدفی که از ابتدای بحث مجلس نهم مد نظر قرار گرفت مشارکت حداکثری مردم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل‌الله کفیل به مناسبت نزدیکی به انتخابات مجلس نهم و فضای انتخاباتی موجود در سطح جامعه اظهار داشت: طبق قوانین جدید، نامزد‌های انتخاباتی در محل ستاد خود به جز تصویر و عکس، تنها می‌توانند از بنر‌های انتخاباتی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در شهرستان اصفهان هر نامزد می‌تواند 28 ستاد انتخاباتی را راه‌اندازی کند، تاکید کرد: برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و قانونمند از هیچگونه تلاشی روی‌گردان نیستیم.

فرماندار اصفهان در مورد قوانین انتخاباتی فعلی که با چند سال گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده، تاکید کرد: نامزد‌های انتخاباتی در جریان کار هستند که برپایی هرگونه کارناوال انتخاباتی و همچنین اجتماعات خیابانی برخلاف قوانین است و با آن به شدت برخورد می‌شود.

وی با اشاره به میزان تحصیلات نامزدهای انتخابات مجلس نهم که بیشتر آنها دارای مدرک تحصیلی دکتری هستند، اظهار داشت: برخی از کاندیداها با استفاده از امتیاز ایثارگری و با مدرک تحصیلی زیر فوق‌لیسانس در این انتخابها شرکت کرده‌اند.

کفیل تعداد واجدان شرایط رای دادن را سه میلیون ‌و 64 هزار و 472 نفر دانست و گفت: این آمار به وسیله اداره ثبت احوال در اختیار ما قرار گرفته است.

فرماندار اصفهان ادامه داد: تعداد رای اولی‌ها ( افراد بالای 18 سال و سال آخر متوسطه) توسط آموزش و پرورش مشخص می‌شود.

وی در مورد سیستم انتخابات مجلس نهم گفت: از 25 فرایند مجلس نهم شورای اسلامی، 24  فرایند به صورت سیستم نرم‌افزاری انجام می‌شود و تمام نیروها نیز از آموزشهای لازم برای حضور در این مراحل برخوردار شده‌اند.

کفیل افزود: حدود 13 هزار نفر عضو در شعب اخذ رای حضور داشته که این گروه شامل هیئت نظارت وزارت کشور، نمایندگان فرمانداری و سایر موارد است.

وی ایجاد توازن برابر برای تمام نامزد‌های انتخاباتی مجلس نهم و عدالت محوری را از دیگر راهبرد‌های اساسی برای برگزاری این مجلس دانست و تاکید کرد: تلاش کردیم در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی دو اصل امانت‌داری و بی‌طرفی را برای برگزاری یک انتخابات سالم و در حد انتظار مردم اجرا کنیم.

فرماندار اصفهان اضافه کرد: با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب و راهبرد‌های اساسی مد نظر قرار داده شده برای برگزاری انتخاباتی سالم و عدالت محور، تاکنون ارتباط رسانه‌ها با دست‌اندرکاران انتخاباتی خوب بوده که از این به بعد هم باید این راه ادامه پیدا کند.

کد مطلب 1545530

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