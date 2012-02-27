به گزارش خبرنگار مهر شهریار افندی زاده در مراسم بهره برداری از مرکز مدیریت راههای استان تهران اظهار داشت: جمع آوری اطلاعات از سطح کشور و انتقال آنها به یک مرکز به وسیله یک سیستم هوشمند به ما کمک می کند تا مدیریت ترافیک و جابجایی کالا و مسافر را در جاده ها کنترل کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مهمترین نقش در مدیریت راههای کشور شناسایی وقایع ترافیکی است گفت: در اختیار داشتن اطلاعات ترافیک منجر به عکس العمل به موقع در حوادث و همچنین ارائه اطلاعات به کاربران است که منجر به اطمینان مردمی به استفاده از حمل و نقل جاده ای می شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به نقش پلیس ، اورژانس و هلال احمر گفت: 227 دوربین در کل کشور نصب شده که امیدواریم تا پایان سال 91 در تمام راههای کشور این دوربین ها نصب شود و سازمان تلاش دارد تا ابعاد مختلف موثر در ایمنی جاده ها مانند شرایط جوی و عامل انسانی و خودروها را هم در نظر بگیرد.

وی با اشاره به اینکه سوانح رانندگی در حومه شهرها 30 درصد کشته داریم در 10 ماهه امسال حدود 2 هزار و 179 نفر تعداد تلفات کاهش داشت که کاهش 14.9درصدی را در جاده های کشور نشان می دهد.

افندی زاده به توسعه فناوری به منظور افزایش ایمنی در جاده ها اشاره کرد و گفت: در تعطیلات نوروز استان تهران یکی ازبزرگترین استانها در تعداد سفر به شمار می رود که با این وجود در سال 90 رتبه دوم کاهش تلفات را به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 352 مقطع ترافیک شمار در کشور داریم افزود:6 هزار کیلومتر راه اصلی در کشور از مناطق کوهستانی عبور می کندو 56 گردنه مهم در کشور داریم که همه اینها مجهز به ایستگاه هواشناسی جاده ای هستند.

وی با بیان اینکه تلفن گویای 141 برای اطلاعات وضعیت راهها راه اندازی شده است گفت: میانگین مراجعه به این تلفن روزانه 10 هزار نفر است که گاهی به 30 تا 40 هزار مراجعه کننده می رسد.

در ادامه فریبرز واحدی مدیرکل اداره راه و ترابری استان تهران با بیان اینکه بالغ بر 75 هزار کیلومتر راه اصلی ، بزرگراه و فرعی و 26 هزار کیلومتر راه شریانی در کشور وجود دارد گفت: کنترل بادی ورودی و خروجی شهر تهران و اطلاع رسانی به موقع از وقایع جاده ای در کنار مدیریت صحیح از برنامه های وزارت راه و شهرسازی است.

وی با بیان اینکه 70 درصد از تلفات رانندگی در حوزه برون شهری اتفاق می افتاد اظهار داشت: 61 درصد از این تعداد در راههای برون شهری و 9 درصد مابقی هم در راههای روستایی اتفاق می افتد. ضمن آنکه در استان تهران سال گذشته 798 نفر در راههای برون شهری و روستایی جانشان را از دست دادند اما تعداد کشته هادر داخل شهر یک هزار و 392 نفر است.

واحدی با بیان اینکه اجرای سیستم های حمل و نقل هوشمند اجتناب ناپذیر است افزود: برای افزایش رضایت مندی کارمندان جاده ای و افزایش ایمنی در شبکه راههای کشور ، این مرکز راه اندازی شده است و از تیمهای خدماتی و کنترل درخواست کردیم تا در این مرکز حضور داشته باشند.

مدیرکل اداره راه و ترابری استان تهران با اشاره به افتتاح فاز یک این مرکز خاطرنشان کرد: در این فاز دوربین های نظارت تصویری ، سامانه هوشمند ثبت تخلف ، تابلوی پیام متغیر و ایستگاههای هواشناسی به بهره برداری می رسد.

وی افزود: در فاز دوم سایر اجزای سیستم مثل تردد شمار آنلاین ، سیستم توزین در حال حرکت و توسعه سیستم هواشناسی جاده ای مورد بهره برداری قرار می گیرد.

واحدی تصریح کرد: در حال مذاکره نهایی هستیم تا رادیو ترافیک را در استانهای تهران برای سال 91 داشته باشیم و به همین جهت در سال 90 موفق شدیم 29.2 درصد تلفات جاده ای را در استان کاهش دهیم.