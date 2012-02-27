شعار دموکراسی در کشورهای غربی دروغی بیش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو بعد از ظهر دوشنبه در جمع صدها نفر از دانش آموزان دختر رای اولی به دشمنی غرب به ویژه آمریکا با ایران اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: جوانان ایران اسلامی به رغم همه تهدیدات و تحریم ها همه قله های افتخار را یکی پس از دیگری طی می کنند و این توفیقات برای دشمن به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جوانان کشورمان در برابر هرگونه توطئه و دسیسه های شوم دشمنان علیه کشورمان از رشد و نقش بالای سیاسی برخوردار هستند.

این مسئول سیاسی استان تهران عنوان کرد: خوشبختانه طی 33 سال که از عمر پربرکت انقلاب اسلامی می گذرد هرگونه تهدید و تحریم ها را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و این اقدام دشمن باعث شد که جوانان ما به خودباوری کامل برسند.

براتلو به اهمیت انتخابات در کشور ایران اسلامی پرداخت و گفت: در هیچ کجای دنیا انتخاباتی که ویژگی های بالقوه ای مثل انتخابات ایران را داشته باشد، وجود ندارد.

عدم مداخله متولیان برگزاری انتخابات در روند برگزاری این امر

به گفته وی یکی از ویژگی های اساسی انتخابات در ایران عدم جانبداری مجریان انتخاباتی و دخیل بودن مردم در سرنوشت خود در ایام انتخابات می باشد.

معاون سیاسی استانداری تهران برقراری دموکراسی واقعی را در کشور ایران یک اصل دانست و تصریح کرد: دموکراسی واقعی در ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان حرف برای گفتن دارد چرا که این انتخابات با نظر خود مردم است و به طور متوالی حداقل سالی یک انتخابات در ایران برگزار می شود.

این مسئول آزادی کامل در انتخابات ایران را با سلایق مختلف مهم توصیف کرد و گفت: به رغم همه شیطنت های دشمنان این نظام وانقلاب، مبنی بر نحوه برگزاری انتخابات و خروجی این کار به گونه ای تعریف شده که هر چه مردم خود انتخاب کردند همان شخص منتخب آنان می شود.

براتلو نمونه بارز آن را انتخابات نهم ریاست جمهوری برشمرد و گفت: دشمن اگر عاقل باشد و یک بررسی اجمالی انجام دهد می بیند که در انتخابات دوره ششم که آقای هاشمی و رضایی از چهره های ملی هستند رای نیاوردند ولی در عوض چهره های گمنام از سوی مردم انتخاب شدند.

وی ادامه داد: این گونه انتخاب بدان معنا است که اگر نظام دخالتی در سرنوشت مردم در انتخابات داشت چهره های مطرح را برنده اصلی معرفی می کرد نه چهره های گمنام را.

تمام تلاش دشمنان برای جلوگیری از حضور مردم در انتخابات است

معاون سیاسی استانداری تهران بیان کرد: کشورهای غرب که با هم پیمانان خود در تلاش هستند انرژی صلح آمیز هسته ای ما را زیر سئوال ببرند یا اینکه مسائل حقوق بشر را پیش می کشند همگی بهانه ای است که انتخابات اخیر را به چالش بکشند تا مردم درپای صندوق های اخذ رای حاضر نشوند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران ضمن تاکید بر حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای تصریح کرد:در روز 12 اسفند ملت شجاع و قهرمان ایران اسلامی با وجود همه تبلیغات مسموم دشمنان و با حضور مقتدرانه در پای صندوق های اخذ رای حاضر خواهند شد و به کاندیدای اصلح خود رای خواهند داد.

وی این حضور حداکثری را حاوی یک پیام ارزشمند دانست و عنوان کرد: قطعا این حضور حداکثری که مردم از هم اکنون در تلاش هستند تا حماسه ای دیگر را در روز 12 اسفند خلق نمایند دارای پیام بسیار مهم برای کشورهای جهان به ویژه دشمنان این نظام می باشد.

معاونت سیاسی استانداری تهران خطاب به دانش آموزان دختر رای اولی گفت: شما خود می دانید که ما قبل از انقلاب در کشور 180هزار دانشجو داشتیم ولی امروز به برکت این نظام کشور ما دارای 4 میلیون دانشجو می باشیم و این توفیقات تحت هیچ شرایطی برای دشمن قابل تحمل نمی باشد.

در ابتدای این مراسم براتلو از دانش آموزان دلیل کنیه غرب را با ایران سئوال کرد و زمانی که با پاسخ های قانع کننده مواجه شد از این دانش آموزان به نیکی یاد کرد.