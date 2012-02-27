جزئیات همه پرسی سوریه؛ تعداد واجدان شرایط رای و شرکت کنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، نسبت موافقان با قانون اساسی جدید سوریه، 4/89 درصد از تعداد کل شرکت کنندگان در این رویداد اعلام شد که تعداد آنها هشت میلیون و 376 هزار و 447 نفر بوده است.



همه پرسی قانون اساسی جدید سوریه روز یکشنبه هفتم اسفند با وجودی که در برخی مناطق، گروههای مسلح آشکارا به تهدید شهروندانی که قصد شرکت در این رویداد را داشتند، با استقبال گسترده قشرهای مختلف مردم برگزار شد.



محمد الشعار وزیر کشور سوریه امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی به تشریح نتایج همه پرسی قانون اساسی جدید پرداخت و گفت : تعداد شهروندانی که با شرکت در این همه پرسی، حق قانونی خود را اعمال کردند، هشت میلیون و 376 هزار و 447 نفر بود یعنی میزان مشارکت در این رویداد، 4/57 درصد از مجموع 14میلیون و 589 هزار و 954 نفری بود که تا روز 1/1/2012 حق شرکت در همه پرسی را داشته اند.



وی افزود : 753 هزار و 208 نفر از تعداد شرکت کنندگان با قانون اساسی جدید یعنی 9 درصد، موافقت نکردند و تعداد اوراق باطله نیز 132 هزار و 920 برگه یعنی 6/1 درصد بوده است.



وزیر کشور سوریه گفت : عملیات همه پرسی در حالی با استقبال مردمی برگزار شد که برخی مناطق شاهد تهدید و ارعاب شهروندان از سوی گروههای مسلح تروریستی و همچنین جوسازی و برنامه های تحریک آمیز برخی رسانه های گمراه کننده (از جمله العربیه و الجزیره) برای جلوگیری از مشارکت شهروندان در همه پرسی و مخدوش نشان دادن آن بود که این تهدیدها هم تاثیری در مردم نگذاشت.



میزان مشارکت در همه پرسی قانون اساسی جدید سوریه که در سایه جنگ تمام عیار رسانه ای و تبیلغاتی و اقتصادی و سیاسی جبهه طرفدار سازش علیه این کشور یک رقم قابل توجه به شمار می رود ، میزان مشارکت مردمی در همه پرسی قانون اساسی سوریه در مقایسه با کشورهایی که مدعی وجود دموکراسی و حمایت از آزادی بیان و حقوق بشر یعنی در کشورهای غربی از جمله آمریکا هستند، نیز قابل توجه است.



الشعار تصریح کرد : عملیات همه پرسی قانون اساسی سوریه در فضایی کاملا آزاد، شفاف و بی طرف برگزار شد.



وی افزود : همه پرسی از ساعت هفت صبح روز یکشنبه 26 فوریه(هفتم اسفند) آغاز شد و 12 ساعت به طول انجامید و در ساعت 19 همان روز به پایان رسید،البته در برخی مراکز به علت استقبال مردمی تا ساعت 22 نیز تمدید شد.



وزیر کشور سوریه گفت : وزارت کشور سوریه تمام تسهیلات لازم را برای اینکه شهروندان سوری به بهترین شکل، حق قانونی خود را اعمال کنند، فراهم کرد.





وی افزود : تعداد کل مراکز اخذ رای در همه پرسی قانون اساسی، 14 هزار و 185 مرکز در تمام شهرها و مناطق و روستاها و تمام نهادها وموسسات و بیمارستانها و گذرگاه های مرزی بین المللی و واحدهای ارتش و نیروهای مسلح .... بود.



الشعار تصریح کرد : برگزاری این همه پرسی با شرکت گسترده مردمی، نشان دهنده هوشیاری و بیداری مردم و آگاهی آنها از ابعاد توطئه ای که در معرض آن قرار دارند و پافشاری بر ادامه حرکت در مسیر اصلاحات در تمام زمینه ها به شمار می رود.



برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید در سوریه که در ادامه روند اصلاحات اساسی در این کشور به رهبری بشار اسد انجام شد، در حالی است که غربی ها و رژیمهای عربی همسو به ویژه عربستان و قطر پیش و بعد از این رویداد، جنگ رسانه ای و تبلیغاتی خود علیه سوریه و مردم آن را تشدید کرده اند و امروز کشور کوچک قطر به صراحت خواستار حمایت تسلیحاتی از گروههای مخالف مسلح سوری شد، پیش از قطر، رژیم عربستان هم بر ضرورت تجهیز گروههای مخالف به انواع سلاحها تاکید کرده بود که این مواضع نشان می دهد غربی ها و برخی رژیمهای عربی نه تنها درباره حمایت از مردم سوریه و انجام اصلاحات دروغ می گویند بلکه با حمایت آشکار از گروههای مخالف مسلح و درخواست ارسال تسلیحات برای آنها قصد به راه انداختن جنگ داخلی در سوریه و جلوگیری از بازگشت ثبات و امنیت را دارند.



خصومت ورزی آشکار رژیمهای عربی با ملت سوریه با اظهارات جنگ طلبانه یکی از شیوخ وهابی سعودی به اوج خود رسید، آنجا که شیخ عائض القرنی مدیحه سرای صدام قاتل صدها هزار ایرانی، عراقی و حتی کویتی بیگناه که پس از اعدام از دیکتاتور جنایتکار عراق به عنوان شهید امت یاد کرده بود، با اعلام جنگ علیه نظام سوریه و حمایت آشکار از گروههای مسلح، مدعی شد کشتن بشار اسد واجب تر از جهاد علیه رژیم صهیونیستی است.