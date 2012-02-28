موسی سوری در گفتگو با مهر درباره ادعای برخی از رسانه‌های غربی مبنی بر تبعات خروج شرکت سونانگول (شرکت ملی نفت آنگولا) و کمبود منابع مالی در اجرای طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی، گفت: در حال حاضر پیشرفت عملیات اجرایی فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز در دست اجرای پارس جنوبی مطلوب ارزیابی می شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با یادآوری اینکه فاز 12 معادل سه فاز پارس جنوبی از ظرفیت تولید گاز برخوردار است، تاکید کرد: در حال حاضر عملیات ساخت خط لوله و حفاری چاه‌های سکوی A12 این پروژه تکمیل شده و پالایشگاه گاز ساحلی هم از متوسط پیشرفت ماهانه چهار درصد برخوردار است.

وی با اعلام اینکه بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی می شود امکان آغاز تولید زودهنگام گاز از فاز 12 پارس جنوبی تا اواخر مهر ماه سال آینده فراهم شود، تصریح کرد: خروج شرکت سونانگول آنگولا از طرح توسعه این فاز مشترک گازی هیچ گونه تاثیری در روند اجرای این پروژه نخواهد گذاشت.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت ایران از بابت خروج شرکت سونانگول آنگولا از طرح فاز 12 پارس جنوبی نگرانی ندارد، بیان کرد: هم اکنون تمامی منابع مالی این مگا پروژه گازی تامین شده است.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز پارس کل حجم سرمایه گذاری در طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی را حدود 7 میلیارد و 800 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: این در حالی است که بخش اندکی از این سرمایه گذاری کلان به مشارکت شرکت آنگولایی تعلق داشته است.

سوری همچنین از طرح توسعه فازهای پارس جنوبی به عنوان پیشانی و خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی برخی از قدرتهای غربی علیه صنعت نفت و گاز ایران یاد کرد و افزود با وجود تمامی فشارها و تحریم‌های غیر قانونی روند توسعه پارس جنوبی نه تنها متوقف نشده که حتی رکورد تولید گاز طبیعی در این میدان مشترک در سالجاری شکسته شده است.

مدیرعامل شرکت نفت گاز پارس از ثبت رکورد جدید تولید 284 میلیون متر مکعب گاز در روز و دستیابی به ظرفیت تولید 290 میلیون متر مکعب گاز در روز در پارس جنوبی خبر داد و یادآور شد: سال آینده با راه اندازی طرح‌های جدید افزایش چشمگیری در تولید گاز طبیعی در این میدان مشترک گازی حاصل خواهد شد.

سوری پیشتر در گفتگو با مهر از شکسته شدن رکورد شرکتهای انی ایتالیا و توتال فرانسه در طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی توسط پیمانکاران ایرانی خبر داده بود.

به گزارش مهر، ماتئوس مورایس دی بریتو یکی از اعضای هیات اجرایی شرکت سونانگول از خروج این شرکت آفریقایی از طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی خبر داده و اعلام کرده است: تصمیم خود را به اطلاعات مقامهای رسمی دولت ایران رسانده ایم و تنها بخشی جزیی از فعالیتهای سونانگول در ایران باقی مانده است .

شرکت سونانگول آنگولا در سال ۲۰۰۹ میلادی قراردادی با ایران به منظور دریافت سهام ۲۰ درصدی از پروژه فاز ۱۲ پارس جنوبی امضا کرده و با امضای این قرارداد جایگزین شرکت او.ام.وی اتریش شده بود .



هدف از اجرای طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی تولید روزانه 78 میلیون مترمکعب گاز برای تزریق به خط لوله ششم سراسری و تحویل بخشی از آن به پروژه ایران ال ان جی و تولید روزانه 110 هزار بشکه میعانات گازی و 750 تن گوگرد است.