سنت کمک به محرومان در جامعه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی عصر دوشنبه در دیدار با روسا و کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) ساری اظهار داشت: ارزش خدمات نهاد امداد امام خمینی (ره) زمانی بهتر احساس می شود که از بیرون به آن نگاه شود چرا که امداد حامی ضعفا و محرومین است و در واقع افرادی که با این نهاد سروکار دارند سرپرستشان خود را از دست داده اند.

نماینده ولی فقیه درمازندران با یادآوری این روایت از معصوم که فرمودند: فقر انسان را تا مرز کفرمی برد به امداد گران توصیه کردند تا ارزش کار خود را بدانند که درواقع این یک کار معمولی نیست.

امام جمعه مرکز استان، هدف حضرت امام از تشکیل این نهاد را صرف حمایت ندانستند بلکه فقر زدایی اعلام کرده افزود: یکی از ویژگیهای مهم این تشکیلات نام مبارک حضرت امام (ره) بوده ذکر کردند که بر تارک عنوان این نهاد می درخشد.

طبرسی در خاتمه بر گسترش اخلاق علوی در مواجهه با مردم و دستگیری از نیازمندان تأکید کرده است.