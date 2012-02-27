هنرمندان به لطیف کردن فضای سیاسی کشور کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر دوشنبه در دیدار با هنرمندان و فرهیختگان استان قم که در حسینیه شهدا برگزار شد ‏‏با بیان اینکه قم در شعر آئینی سابقه طولانی دارد و همواره دراین عرصه درخشندگی داشته است، افزود: قم از این جهت پیشکسوت به حساب می‌آید و امروز نیز در این عرصه ابتکارها و نوآوری‌های خوبی را شاهدیم.



وی با بیان اینکه تقربی که هنر به ساحت حقیقت دارد با تقرب سایر علوم متفاوت است، افزود: ناهشیاری در ساحت هنر یک اصل است و آنهایی که در مسیر درست نمی‌روند ظرف کوچکی از اثر هنری را درک و آن را در اثرشان متجلی می‌کنند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در اسلام هنر سابقه کمی ندارد و بسیاری از بزرگان دین در زمینه شعر آثار فاخری دارند.



وی ادامه داد: در فکر اسلامی به ساحت‌های مختلفی از جمله خط و معماری اسلامی توجه ویژه‌ای شده هرچند که بعد از انقلاب اسلامی به معماری اسلامی آنگونه که باید و شاید توجه نشده است اما در مجموع سنت اسلامی ما با هنر عجین است.



رئیس قوه مقننه با بیان اینکه کار هنری در کشور ضروری است، افزود: هنر و هنرمند افکار و عواطف جامعه را رقیق می‌کند و گاهی که شرایط سیاسی زمختی در کشور حکمفرما می‌شود کار هنر به لطیف کردن فضا کمک می‌کند.



وی عنوان کرد: هنرمندان قم می‌تونند فضای سیاسی کشور را لطیف کنند چرا که مدتی است در کشور کارهای سیاسی با زمختی و بداخلاقی همراه شده است که این شرایط در تراز سیاسی کشور ما نیست.



رئیس قوه مقننه با بیان اینکه با آغاز انتخابات بداخلاقی‌های سیاسی در کشور رایج یافته است، افزود: انتخابات میوه شیرین دموکراسی است که نباید آن را خراب کرد.