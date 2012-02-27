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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۵۵

انبار داروهای قاچاق در آذربایجان غربی شناسایی شد

انبار داروهای قاچاق در آذربایجان غربی شناسایی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از شناسایی انبار داروهای غیرمجاز در استان شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول النقی پور افزود: با دریافت خبری مبنی بر دپوی داروهای قاچاق در بوکان در بازرسی های به عمل آمده از یک واحد مسکونی انبار داروهای غیرمجاز شناسایی و کشف شد.

وی ادامه داد: در این راستا 6 تن کارتن قرص قاچاق به تعداد 150 هزار عدد و 24 قوطی آمپول به تعداد یک هزار و 200 عدد کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: در یک عملیات موفقیت آمیز دیگر نیز در شهرستان بوکان در بازرسی از یک پارکینگ 3 کارتن سرم پزشکی شامل 180 قلم کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در این دو عملیات متهمان در محل حضور نداشتند، اعلام کرد: تلاش برای دستگیری متهمان این پرونده همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 1545539

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