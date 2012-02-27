مازنیها 600 میلیون تومان به کمیته امداد ساری ذکات دادند

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر بریمانی عصر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: 25 هزار نفر در قالب 13 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) ساری هستند.

وی به جمع اوری 336 میلیون تومان زکات توسط کمیته امداد ساری اشاره کرد و افزود:امسال 600 میلیون تومان زکات توسط مردم ساری به این نهاد پرداخت شده است

بریمانی گفت:بیش از 500 نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ساری در طول سال روانه خانه بخت می شوند.

رئیس کمیته امداد ساری گفت: 95 درصد هزینه های درمانی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان در بیمارستان های دولتی قابل پرداخت است.

بریمانی گفت: مددجویان کمیته امدادی که درروستاها ساکن هستند تحت پوشش بیمه روستایی قرار دارند وهزینه درمانی آنان با ارائه فاکتور توسط کمیته امداد پرداخت می شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ساری گفت: هزارو یتیم تحت پوشش این نهاد است.

وی تصریح کرد: چهار هزار و 900 حامی در این شهرستان به طور مستقیم ماهانه 86 میلیون تومان در طرح اکرام به کمیته امداد ساری پزرداخت می کنند.

رئیس کمیته امداد امام (ره) ساری افزود: در نظام جامع آموزشی 700 خانوار با فعالیت های آموزش شغلی شناسایی شده است.