نهمین نشست وزرای تعاون آسیا و اقیانوسیه در تایلند/ تاسیس بانک بین المللی تعاون

به گزارش خبرنگار مهر از بانکوک ، سخنران افتتاحیه این نشست، معاون نخست وزیرتایلند بود که درسخنرانی خود ضمن برشمردن موفقیت های تایلند در بخش تعاون، بر لزوم توجه بیشتر دست اندرکاران و فعالان بخش اقتصاد به این بخش مهم جامعه تأکید کرد.

از جمهوری اسلامی ایران هیأتی به سرپرستی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست شرکت دارد.

وزیر تعاون و کار کشورمان در سخنرانی افتتاحیه این نشست ضمن برشمردن موفقیت های ایران در عرصه تعاونی ها، بر لزوم ایفای نقش فعال تر و توجه بیشتر به جایگاه این بخش در توسعه زیرساخت ها و تأمین منافع درازمدت برای اهداف اقتصادی تأکید کرد.

عبدالرضا شیخ الاسلامی گفت : در برهه کنونی ، جهان توان رو به اضمحلال نظام سرمایه داری را پس از دهها سال سلطه بر اقتصاد جهانی شاهد است.

وی افزود: نظامی که تجاوز واشغال کشورهای ستمدیده را در کارنامه اعمال خود دارد و کشتار انسان های بی گناه و آزادیخواه را برای تأمین منافع اقلیت حاکم تجویز و توجیه می نماید. نظامی که فقر فزاینده، بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی دهشتناک و محرومیت اکثریت را به بار آورد تا جایی که توده های مردم رنجدیده و مستضعف را به قیام در برابر مناسبات و روابط ظالمانه واداشت و فریاد تغییرات اساسی و بنیادین در جهت تحقق عدالت و رفع فقر و فساد و تبعیض در سراسر جهان طنین انداز شد.

وزیر تعاون و کار کشورمان گفت : این روح و حقیقت امر تعاون است که در میان توده های عظیم مردمی جاری شده است و می رود تا بساط استکبار و بیدادگری را برچیند و انسان ها را از سلطه متجاوزان و اشغالگران برهاند.



وی افزود: در این دوران نقش ویژه تعاون در توزیع عادلانه درآمد و ثروت باید بیش از همیشه مورد توجه قرار گیرد. چراکه ایجاد فرصت برای طیف وسیعی از افراد با درآمد کم و متوسط و بهره مندی آنها از فعالیت اقتصادی و افزایش سهم آنها در تولید ملی از کارکردهای مهم تعاون است .



شیخ الاسلامی در بخش دیگری از سخنرانی خود ضمن تأکید بر ویژگی های مثبت بخش تعاون از جمله رعایت عدالت ، انصاف و ارزش های اخلاقی ، تشکیل اتحادیه های منطقه ای و بین المللی بخش تعاون برای انواع فعالیت های بازرگانی و تولیدی و نیز امورمالی و اعتباری را ضروری برشمرد.



وی در ادامه پیشنهاد تأسیس بانک بین المللی تعاون با هدف تقویت این بخش و افزایش توان تحرک آن در سطح بهتر و بالاتر را مطرح و تأکید کرد که تشکیل اتاق های تعاون مشترک بین کشورها به توسعه روابط چند جانبه و موفقیت افزون تر بخش تعاون کمک خواهد کرد.



این نشست که با حضور وزراء و مقامات ارشد از 22 کشور حوزه آسیا و اقیانوسیه برگزار می شود تا روز پنجشنبه به کار خود ادامه خواهد داد.



نمایندگانی از تشکل های مربوط به تعاون در بخش خصوصی در این نشست حضور دارند و از بخش خصوصی ایران نیز هیأتی متشکل از نمایندگان تعاونی های موفق و کارآفرین در این نشست حضور پیدا کرده اند.

