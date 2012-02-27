اعلام مناظره لاریجانی و ذوالنور بدون هماهنگی قبلی

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر دوشنبه در جمع هنرمندان و فرهیختگان قم در حسینیه شهدا با انتقاد شدید از تخریب در عرصه انتخابات کشور اظهار داشت: امروز بار دیگر شاهد بودیم که یک شبنامه علیه بنده در قم منتشر کردند که در آن عکس بنده و یکی دیگر از کاندیداهای استان را در دو طرف تصویر قرار داده و در زیر آن هم نوشتهاند که مناظره این دو نفر امشب در فلان مسجد برگزار میشود، در حالی که بنده از این برنامه اطلاعی ندارم و هیچکس با من در خصوص مناظره صحبتی نکرده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این عده با انجام این کار میخواهند به مردم بگویند که مناظره گذاشتیم و لاریجانی نیامد در حالی که اصل مناظره چیز بدی نیست اما اینکه بدون اطلاع با فرد دست به چنین اقدامی بزنند بداخلاقی است.
لازم به ذکر است برخی افراد در اقدامی مشابه دوره قبلی انتخابات مجلس، با انتشار تصاویر لاریجانی و حجتالاسلام ذوالنور از برگزاری مناظره با حضور این دو کاندیدا خبر داده بودند که این پوسترها در سطح وسیعی در قم توزیع شد.
در انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی نیز بدون هماهنگی با حجتالاسلام علی بنایی، پوسترهای مناظره حجتالاسلام روانبخش با حجتالاسلام بنایی در سطح وسیعی توزیع شد که حجتالاسلام بنایی به شدت از این بداخلاقی انتخاباتی انتقاد کرد.
قم - خبرگزاری مهر: برخی افراد در قم بدون هماهنگی با رئیس مجلس شورای اسلامی قرار مناظره بین وی و حجتالاسلام ذوالنور را در سطح وسیعی اطلاع رسانی کردند که این بداخلاقی با انتقاد شدید لاریجانی همراه بود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر دوشنبه در جمع هنرمندان و فرهیختگان قم در حسینیه شهدا با انتقاد شدید از تخریب در عرصه انتخابات کشور اظهار داشت: امروز بار دیگر شاهد بودیم که یک شبنامه علیه بنده در قم منتشر کردند که در آن عکس بنده و یکی دیگر از کاندیداهای استان را در دو طرف تصویر قرار داده و در زیر آن هم نوشتهاند که مناظره این دو نفر امشب در فلان مسجد برگزار میشود، در حالی که بنده از این برنامه اطلاعی ندارم و هیچکس با من در خصوص مناظره صحبتی نکرده است.
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