ایجاد اشتغال، گوشت قربانی نامزدهای انتخابات در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامزدهای حوزه های انتخابیه گلستان در تبلیغات رسمی اشان در همایش ها و سخنرانی های انتخاباتی توج ویژه ای به اشتغال و توسعه بخش های مختلف استان داشته اند.

این مباحث درحالی از سوی برخی نامزدهای مطرح می شود که آنان ایجاد اشتغال برای کل جوانان منطقه را در دستور کار خود قرار داده اند.

برخی نامزدهای انتخاباتی حوزه های گلستان اینگونه ادعا می کنند که با ورود آنان به مجلس، نسخه اشتغال استان برای همیشه پیچیده خواهد شد و دیگر شاهد وجود افراد بیکاری در استان نخواهیم بود.

توسه بخش های مختلف از جمله کشاورزی و گردشگری نیز از دیگر موضوعات داغ کاندیداهای گلستان است که این روزهای دیواری کوتاهتر از توسعه پیدا نکرده اند.

نقد تلویحی برنامه های نمایندگان فعلی نیز از دیگر محورهایی بوده که در بحث های انتخاباتی گلستان داغ داغ است.

گلستان 70 نامزد در نهمین دور انتخابات مجلس دارد که برای کسب هفت کرسی رقابت می کنند.