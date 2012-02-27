دری: حکیمی به گردن همه ما حق استادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر بهمن دری معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم نکوداشت محمود حکیمی افزود: ایشان به گردن چند گروه چند حق دارد که نخستین آنها گروه کتابخوان‌های ایران هستند که خود من هم یکی از این افراد هستم و چند کتاب از جمله کتاب فرار از ظلمت وی را هنوز دارم و به آن علاقه‌مند هستم.

دری ادامه داد: حکیمی به کتابخوانی دینی در ایران کمک قابل توجه کرده است و این اتفاق درست در زمانی رخ داده است که در دوران قبل از انقلاب ما با رکود در عرصه کتابخوانی روبرو بوده‌ایم و

وی در ادامه با اشاره به اینکه این برنامه آغاز خوبی برای فعالیت‌های بناید ادبیات داستانی به شمار می‌رود افزود: حکیمی خادم خوبی برای فرهنگ دینی به شمار می‌رود و بزرگداشت او پیش از هر چیز بزرگداشت نخبگی در کشور ما است

دری همچنین با اشاره به خلق و خوی حکیمی افزود: اخلاق او به اعتقاد من نشانه این است که کودک درون او با وجود سن و سالش هنوز فعال و بیدار است.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تاکید کرد: حکیمی با اتمرار بر فعالیت‌های خود در نسل نویسندگان پیش از انقلاب نیز تاثیر فروانی گذاشت و بسیاری از این افراد برای نویسنده شدن خود مدیون حکیمی هستند.

ور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در خلال سال 76 تا 83 در ایران تنها سه نشست برای تکریم اهالی فرهنگ برگزار شده است، گفت: در سال گذشته ما نزدیک به هشتاد مراسم نکوداشت برگزار کرده‌ایم که امیدوارم استمرار بیابد و در ادامه به ویژه برای اساتید زنده در حوزه‌های مختف فرهنگی استمرار بیابد.