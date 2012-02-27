مکانهای توزیع میوه و مرکبات شب عید در رشت تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین اصغریان مدیریت بازار شب عید را مهم دانست و افزود: این مکانها شامل میدان گیل، میدان مصلی، بلوار آیت الله رودباری، میدان شهید حبیب زاده به طرف بقعه دانای علی تقاطع نقره دشت، حمیدیان جنب مسجد الغدیر، بلوار شهید افتخاری روبروی مسجد پاسکیاب، بلوار معلم میدان سرگل و خیابان لاهیجان انتهای پل جانبازان محل سازمان توسعه روستایی است.

وی همچنین اظهارداشت: در این مکانها با هماهنگی های بعمل آمده با نهادهای ذیربط از قبیل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری رشت و مجمع امور صنفی شهرستان رشت در مجموع 180 تن سیب و 280 تن پرتقال با قیمت مناسب که اعلام خواهد شد به شهروندان عزیز ارائه می شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: برنامه ریزی های لازم برای نصب داربست و چادر و فراهم سازی سایر امکانات لازم در حال انجام بوده و از بیست و پنجم اسفند ماه با اعلام قبلی و اطلاع رسانی مناسب، توزیع این اقلام در مکانهای تعیین شده آغاز خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اعلام آمادگی مباشر تامین میوه و مرکبات استان ( شرکت اندیشه سبز زمرد ) در صورت نیاز استان علاوه بر این سهمیه ها 200 تن پرتقال و یکصد تن سیب زرد نیز با کیفیت بسیار مناسب در ایام پایانی سال با هماهنگی این سازمان توزیع خواهد شد.

اصغریان همچنین از انجام برنامه ریزی در شهرستانهای استان برای توزیع میوه و مرکبات و سایر اقلام پر مصرف مورد نیاز برای ایام پایانی سال خبر داد و یادآورشد: این امر از سوی ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانها با همکاری دستگاههای ذیربط بویژه فرمانداریها، شهرداریها و مجامع امور صنفی در مرحله برنامه ریزی بوده و مکان و زمان توزیع این اقلام به اطلاع مردم استان خواهد رسید.