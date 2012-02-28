آلبوم های موسیقی با مجوز جعلی وزارت ارشاد توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در حالی که بسیاری از فعالان و آهنگسازان حرفه ای به علت موارد جزئی و مسائل معمول ماه ها در انتظار مجوز و انتشار آثارشان هستند دهها آلبوم موسیقی که هم از نظر محتوا و هم از نظر قالب غیر قانونی و غیر مجاز است با شماره های قلابی و با چاپ نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر پشت جلد، از سوی سوداگران جاعل منتشر و به صورت سراسری توزیع می شود.

آثار کلایدرمن، تکنوازی های پیانو، موسیقی فیلم های مشهور جهان وبسیاری از آلبوم های خوانندگان ایرانی از جمله آثاری است که در این آلبوم های فشرده و در یکجا گرد آمده و بدون هیچ مانعی منتشر و به قیمت یک آلبوم یکساعته به فروش می رسد.

حسینخانی مدیر انتشارات ایران گام که یکی از بزرگترین توزیع کنندگان آثار صوتی است در این باره می گوید: متاسفانه این محصول غیر مجاز و غیرقانوی که گاه بیش از 15 آلبوم مجوزدار را یکجا و بدون اطلاع صاحبان اثر ارائه می کند به نوعی غارت و دزدی آشکاری است که به سرعت به سرمایه و اموال بسیاری از شهروندان از هنرمندان گرفته تا تولیدکنندگان و تهیه کنندگان خسارت وارد می کند.

یکی دیگر از ناشران با ابراز تاسف از این رخداد عینی گفت: خیلی جای تعجب دارد که روی جلد این آثار نام یک موسسه فرهنگی و هنری واقعی ثبت شده است و در پشت جلد با قید یک شماره نوشته اند با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طوری که همه چیز عادی و قانونی جلوه می کند اما وقتی سی دی را نصب می کنیم فقط شماره مجوز سازمان انفورماتیک بر روی صفحه رایانه می آید و اثری از مجوز وزارت ارشاد نیست در صورتی که در اینگونه آثار مجوز وزارت ارشاد ملاک است.

سید محمد میرزمانی مدیر کل دفتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به این خبربه خبرنگار مهر گفت: اصلا وزارت ارشاد تا کنون به هیچ نوع موسیقی در قالب ام پی تری(mp3) مجوز نداده است.

وی با ابراز بی اطلاعی از اینگونه اعمال غیر قانونی از همه هنرمندان و ناشران و همچنین از مخاطبان خواست در صورت اطلاع پیدا کردن ازانتشار اینگونه آثار و یا عاملان توزیع محصولات قاچاق، حتما به دفتر موسیقی گزارش بدهند تا مسئله از مبادی قانونی پیگیری شود.

سخنگوی خانه موسیقی نیز با ابراز تاسف از این غارت فرهنگی گفت: همه نهادهای مرتبط باید با همکاری هم ریشه این این غده سرطانی را از بین ببرند و به نظر من قوه قضائیه با راهنمایی و مشاورت دفتر موسیقی باید به این مسئله رسیدگی کند و همه شرکت هایی که به طور سالم فعالیت می کنند باید دست به دست بدهند و تولید کنندگان این نوع محصولات قاچاق را افشا کنند و خانه موسیقی هم به طور کامل از این موضوع حمایت می کند.