حمایت حزب موتلفه اسلامی ‌بوشهر از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بعد از حضور شکوهمند و دشمن‌شکن مردم در راهپیمائی 22بهمن که موجب خشنودی امام عصر (عج ) و ارواح طیّبه شهداء ، امام راحل و رهبر معظم انقلاب و همه دوستداران انقلاب اسلامی در اقصی نقاط عالم و یأس دشمنان به ویژه استکبار و صهیونیسم جهانی شد، اکنون نوبت حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی است .

این بیانیه می‌افزاید: برادران و خواهران گرامی و همیشه در صحنه استان بوشهر ، همانگونه که استحضار دارید در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تبلیغات سوء دشمن کماکان روی سه محور اساسی کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات، ایجاد زمینه ورود همفکران خود به مجلس و ایجاد اختلاف، درگیری و آشوب متمرکز است.

در ادامه این بیانه آمده است: مهم‌ترین گزینه دشمن ایجاد اختلاف است که شیرینی حضور مردم در 22بهمن و در پای صندوق‌های رأی را تلخ کند، بنابراین شایسته است برای خنثی کردن نقشه دشمن با بصیرت کامل و توجه به توصیه‌های مقام عظمای ولایت امام خامنه‌ای وارد صحنه انتخابات شویم و با حضور چشمگیر و انتخاب اصلح و احترام به همه نامزدها و طرفداران آنها خصم را همچون گذشته ناکام کنیم.

این بیانیه می‌افزاید: قرآن کریم در برابر سخنان فریبنده به ما هشدار می‌دهد و می‌فرماید: "ازمیان مردم کسانی هستند که گفتارشان تو را به شگفتی آورد و خدا را بر آن چه در دل دارد گواه می‌گیرد در حالی که سر سخت‌ترین دشمن است و چون ریاستی یابد می‌کوشد که در زمین فساد کند و کشت و نسل را نابود کند، که مردم در انتخابات سال 88 نمونه روشن آن را دیدند، و در جای دیگر معیار تعیین می‌کند و این چنین می‌فرماید : "و کیست نیکو گفتار تر از کسی که مردم را به سوی خدا دعوت کند و کار نیک کند و گوید من تسلیم امر خدایم " ( فصلت / 33 ).

در ادامه این بیانیه آمده است: در این انتخابات روحانیت معظم و انقلابی در دو تشکل مهم یعنی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به ریاست آیت الله یزدی و جامعه روحانیت مبارز تهران به ریاست آیت الله مهدوی کنی که مورد حمایت روحانیت انقلابی و مبارز سراسر کشور هستند زعامت و هدایت جبهه متحد اصول گرایان را به عهده گرفته‌اند و اکثریت احزاب و تشکل‌های اصولگرا به ندای ایشان پاسخ مثبت داده و دراین جبهه حضور یافته‌اند.

این بیانیه می‌افزاید: حزب مؤتلفه اسلامی استان بوشهر ضمن اعلام حمایت قاطع از جامعتین و جبهه متحد اصول گرایان کشور، حمایت خود را از نامزدهای این جبهه در استان بوشهر اعلام می‌دارد.