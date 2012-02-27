به گزارش خبرنگار مهر مناظره حجت الاسلام تیمورعلی عسگری معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهرداد بذرپاش معاون سابق رئیس جمهور، دو کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

عسگری در ابتدای این جلسه گفت: انگیزه ما مشارکت حداکثری در انتخابات است. این موضوع اولویت اول رهبری است و اولویت بعدی تبلیغ و رای آوری لیست‌ها می باشد.

وی در ادامه افزود: بنده یکی از منتقدان دولت در مجلس هفتم بودم و در زمان رای گیری سعیدلو به عنوان وزیر نفت و همچنین وزیر آموزش و پرورش مخالف صحبت کردم و همین امر باعث شد که این دو رای نیاورند.

عسگری خاطرنشان کرد: من به احمدی نژاد گفتم که شما شهرداری را با دولت اشتباه گرفته‌اید و به آقای بذرپاش هم می‌گویم که اگر در دولت نهم به عنوان وزیر معرفی می‌شد حتما به عنوان مخالف او در مجلس صحبت می‌کردم چرا که احمدی نژاد می‌خواست تمام تیم شهرداری را به همراه خود به دولت بیاورد. مثل الان که مشایی آمده و همه کاره شده است.

معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی مجمع تصریح کرد: بنده رهبری سیاسی و رهبری معنوی را یکی می دانم اما برخی اصولگرایان افراطی رهبر معنوی خود را در قم و رهبر سیاسی را در تهران می دانند.

وی افزود: همین جریانی که رهبری معنوی خود را در قم می داند در دور اول ، احمدی نژاد را مائده آسمانی معرفی کرده و در دور دوم احمدی نژاد را سحر شده مشایی خواندند و سعی کردند بگویند بین لاله و لادن فرق است.

عسگری گفت: بنده از آقای بذرپاش می پرسم آیا شما منتقد دولت هستید یا حامی دولت، اگر منتقد هستید که با هم اختلافی نداریم.

بذرپاش نیز در این مناظره اظهار داشت: ظاهرا آقای عسگری کاملا آماده به این مناظره آمده است ما هم امیدوارم مناظره‌ای داشته باشیم که در بالا بردن سطح بصیرت و آگاهی دانشجویان موثر باشد.

وی در ادامه افزود: وقتی مختصات گذشته را در نظر بگیریم پیشرفت یا پسرفت را در کارهایمان می توانیم بررسی کنیم. ما همیشه رو به جلو و رو به پیشرفت حرکت می کنیم و هیچگاه عقبگرد را به ما یاد نداده اند.

معاون سابق رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر یک لحظه چشم از آرمانهای انقلاب برداریم دچار انحراف خواهیم شد و سنت الهی نیز با هیچ کس عقد اخوت نبسته است.

بذرپاش تصریح کرد: استراتژی ما در مجلس این دو موضوع است اول اینکه بعد از بیداری اسلامی و پیشرفت روزافزون آن کشور ما به عنوان یک الگو در جهان اسلام معرفی شده است.

وی افزود: موضوع مهم دیگر ورود نسل سومی ها به صورت جدی در حوزه مدیریت کشور است. لذا با توجه به این دو موضوع نباید مثل گذشته عمل کنیم یعنی باید به دنبال متدولوژی جدید برای اداره و تشکیل مجلس باشیم.

عسگری در بخش دیگری از این مناظره خطاب به بذرپاش گفت: آیا شما انتقادات به دولت را قبول داریم یا خیر، آیا مشکل اشتغال در دولتی که شما آن را تایید می کنید حل شد؟ آیا موضوع خصوصی سازی برطرف شد؟

وی همچنین اضافه کرد: در خصوص قانون الزامات اصل 44 در مجلس خوانده شد دولت شش بند آن را اجرایی کرده است.

معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی مجمع خاطرنشان کرد: در برخی موضوعات رهبری درست اندیشیده و مجمع به عنوان مشاور، مشورت خوبی داده است اما این وسط پدیده ای به نام احمدی نژاد آمده که مهر بطلانی به همه آنها زده است.

وی در ادامه افزود: آقای بذرپاش! آیا وعده هایی که شما به جوانان در مورد سهمیه دانشگاه و گواهینامه ازدواج داده اید عمل شده است. آدم با هر مجموعه ای همراهی کند بهره قدرت را ببرد و بعد از انکه تشت سردمداران آن از پشت بام افتاد کنار بکشد زیبنده نیست.

عسگری تصریح کرد: آیا شده است شما به عنوان یک جوان به قانون گریزی دولت در برخی موارد اعتراض کنید؟

بذرپاش در ادامه این جلسه گفت: درباره دولت باید از خود دولت جواب بخواهید از وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی در مورد مسائل اقتصادی بپرسید خود احمدی نژاد باید پاسخگوی انتقادات باشد. بله، این هنر ما است که قبیله ای عمل نمی کنیم اما شما چطور؟ یک مجمع درست کرده اید که هر چه آدم داخل آن می رود تمام نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: مهدی هاشمی به قول خودتان به لندن رفت تا درس بخواند این چه درس خواندنی است که در این مدت تمام نشده است؟ عده ای می گویند مهدی هاشمی رفته تا برخی امور دانشگاه آزاد را در سایر کشورها بررسی کند به او خبر دهید که رئیس دانشگاه آزاد عوض شد دیگر امور را پیگیری نکند و به کشور بازگردد.

بذرپاش گفت: من به احمدی نژاد نزدیکتر هستم یا شما به آقای هاشمی؟ شما باید نسبت به دولت آقای هاشمی پاسخگو باشید چرا که در این دولت بود که بی عدالتی، فامیل بازی و رانت خواری شروع شد و در دوران ریاست جمهوری خاتمی نیز این روند ادامه پیدا کرد.

وی تصریح کرد: شما بودید که کمیسیون ملی انتخابات را مطرح کردید و این پای این موضوع ایستادید. کمیسیون ملی انتخابات یعنی چه؟ مگر مملکت وزارت کشور و شورای نگهبان ندارد.

بذرپاش در بخش دیگر ی از سخنان خود گفت: شما یک جایی دارید به نام دانشگاه آزاد که 300 هزار میلیارد سرمایه دارد. چرا دار و دسته هاشمی از این دانشگاه آزاد دل نمی کند حتما باید دعوایی در کشور صورت بگیرد که شما بیرون بروید. آیا کسی شک دارد که این دانشگاه با پول شهریه این دانشجویان به اینجا رسیده است.

وی افزود: آقای عسگری شما باید پاسخگوباشید که چرا مخالف طرح وقف دانشگاه آزاد در مجلس بودید چرا شما مشاور آقای هاشمی هستید به او مشاوره نمی دهید که بی خیال دانشگاه آزاد شود.

بذرپاش گفت: ما وقتی در جایی مسئولیتی را قبول می کنیم به راحتی بیرون می آییم اما ظاهرا شما را باید به زور از یک مسئولیت خلع کنند.

وی در ادامه افزود: در اختلاس 3 هزار میلیاردی اخیر دو عامل اصلی آن مدیران ارشدی بودند که از دوره هاشمی منصوب شده بودند مگر غیر از این است که آقای خاوری از آقای هاشمی دفاع می کرد. بنده بارها به آقای احمدی نژاد هم گفته ام که این افرادی که ازدوران هاشمی در برخی پست ها قرار دارند را عوض کنید این افراد به دولت ضربه می زنند. خاوری مرید چه کسی در این کشور بود.

معاون سابق رئیس جمهور اظهار داشت: بنده در حال حاضر در دولت نیستم اما هر جا که لازم باشد از اقدامات دولت و خودم دفاع می کنم و هر جا که اشتباهی رخ داده باشد به آن اعتراف می کنم .

عسگری در ادامه این مناظره در پاسخ به سئوالات بذرپاش گفت: موضوع کمیسیون ملی انتخابات مصوبه کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی مجمع است که حامیان احمدی نژاد نیز در آن حضور دارند.نظام انتخاباتی ما سنتی است چه اشکالی دارد برای برون رفت از این موضوع و اطمینان بخشی به مردم، مجمع این کار را دنبال کند و در بعد مشورتی نظراتش را به رهبری انتقال دهد.

وی خاطرنشان کرد : در مورد دانشگاه آزاد نیز باید بگویم که احمدی نژاد این مشکل را رفع کرد. در ماجرای رئیس دانشگاه آزاد برادری به برادر دیگر خود حکم داده است در مورد اموال دانشگاه آزاد نیز باید بگویم این اموال متعلق به نظام است.

بذرپاش در ادامه این مناظره گفت: چرا آقای هاشمی به فرایند تعیین رئیس دانشگاه آزاد و فرایند حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی تمکین نکرد مگر همان مرجعی که حکم آقای هاشمی را صادر کرده حکم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین نکرده است. این شورا بعد از 30 سال فرایندی را طی کرد تا رئیس دانشگاه آزاد را انتخاب کند اما آقای هاشمی به این مصوبه تمکین نکرد.

وی در ادامه افزود: می خواهیم بدانیم آیا آسمان سوراخ شده و فقط آقای جاسبی در ایران توانایی مدیریت دانشگاه آزاد را دارد.

عسگری در پاسخ به اظهارات بذرپاش گفت: دانشگاه آزاد با پول مردم درست شد و امام خمینی (ره) نیز به عنوان برکت مقداری پول به این دانشگاه کمک کرد. بنده نیز انتقاداتی به دانشگاه آزاد دارم اما این دانشگاه سند افتخاری از نوع بخشی خصوصی و اصل 44 حساب می شود.

وی افزود: آیا درست است که با آقای جاسبی که این همه زحمت برای دانشگاه آزاد کشیده و یا آقای هاشمی این طور برخورد شود؟ آقای هاشمی می گوید چرا کسی که 30 سال برای مدیریت این دانشگاه زحمت کشیده حق رای نداشته باشد و فردی که تازه معرفی شده حق رای دارد.

بذرپاش در ادامه این نشست و در پاسخ به اظهارات عسگری گفت: همان فرایندی که برای تعیین جاسبی به عنوان رئیس دانشگاه طی شد همان فرایند نیز می گوید که جاسبی باید از دانشگاه آزاد برود و در خصوص دانشگاه آزاد افکار عمومی خودشان نتیجه گیری می کند.

وی در ادامه افزود: اتاق فکر فتنه در خارج از کشور متشکل از رجبعلی مزروعی ، امیرارجمند و مجتبی واحدی جلسه ای با فدائیان خلق داشته اند و در این جلسه عنوان شده است که چرا شما در مجلس ششم از آقای هاشمی دفاع نکردید. در همین مجلس ششم بود که اکبر گنجی و دوستانش کاری کردند که هاشمی نفر سی ام تهران شود و بعد او را مجبور به استعفا کردند.

بذرپاش خاطرنشان کرد: در همان مجلس ششم بود که باز هم بچه های انقلاب به فریاد هاشمی رسیدند حال این شبهه در اذهان بوجود می آید مگر هاشمی با فدائیان خلق ارتباطی داشته که از وی دفاع می کند. این موضوع خطرناک است.

معاون سابق رئیس جمهور اظهار داشت: گردش شما سئوال برانگیز است یا گردش ما، ما که همان حرفهای سال 84 را می زنیم این را بدانید که بچه های انقلاب از احمدی نژاد هم رویگردان شوند هیچ وقت به شما روی نخواهند آورد.

بذرپاش گفت: یک فرد معمولی در جامعه وقتی خطایی مرتکب شود از طریق قوه قضائیه در اسرع وقت محاکمه می شود اما چه شده که مهدی هاشمی برای فرار از محاکمه از کشور خارج شده و بعد از نامه نگاری های مختلف به آقای هاشمی در این خصوص هنوز خبری از بازگشت مهدی هاشمی به کشور نیست.

وی در ادامه افزود: آقای عسگری شما در مجلس هفتم نماینده بودید. آیا شما موافق نامه معروف هاشمی که بدون سلام آغاز می شود هستید نظرتان را در مورد این نامه هاشمی که به نوعی آغازگر فتنه بود را بفرمائید تا موضع شما در خصوص فتنه نیز مشخص شود.

بذرپاش خاطرنشان کرد: شما در شهرداری بدنبال این بودید که کرباسچی را بعد از هاشمی رئیس جمهور کنید و وی را سردار سازندگی بنامید. شما باید صریحا در مورد پدید رانت و تشکیل کارگزاران توضیحات شفافی دهید. همین شما بودید که در دوران هاشمی جوانان را تهدید می دانستید چرا که می گفتید نباید تعداد جوانان کشور زیاد شود . جوان شغل و منزل می خواهد .