کشف 119 هزار عدد مواد محترقه در آذربایجان غربی/ 10 هزار تماس مردمی با 197

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از کشف 119 هزار عدد مواد محترقه در آستانه چهارشنبه سوری در استان خبر داد و گفت: این مواد در یک هفته گذشته کشف و در این زمینه 11 نفر متهم به قاچاق دستگیر شده است.

سرهنگ علی جدیدی افزود: در این مدت 42 کیلو و 600 گرم مواد اولیه برای ساخت مواد محترقه دست ساز هم کشف شده است.

بیش از 6 کیلوگرم مواد مخدر در نقده کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان نقده گفت: در پی گزارش های واصله 2 نفر قاچاقچی مواد مخدر در این شهرستان شناسایی و از آنها 6 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

سرهنگ پورعلی با بیان اینکه متهمان قصد داشتند این میزان مواد مخدر را در سطح شهرستان نقده توزیع کنند، افزود: در این عملیات یک دستگاه خودروی سواری قاچاقچیان نیز توقیف شد.

کشف 59 کیلوگرم ماده مخدر حشیش در سلماس

فرمانده انتظامی سلماس گفت: این مقدار مواد مخدر در دو دستگاه خودرو وانت سایپا جاسازی شده بود که در مسیر جاده ارومیه - سلماس کشف و در این زمینه 4 نفر دستگیر شدند.

سرهنگ شاهرخ بختیاری افزود: این افراد قصد داشتند ماده مخدر حشیش را در شهرستان سلماس و دیگر شهرستانهای شمالی آذربایجان غربی توزیع کنند.

برقراری 10 هزار و 958 تماس با سامانه 197

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از برقراری 10هزار و 958 تماس با سامانه 197 توسط مردم در سال جاری خبر داد.

سرهنگ عبدی با تاکید بر رسیدگی به تمام تماس های مردمی، اظهار داشت: مدت زمان رسیدگی و حصول نتیجه از این تماس ها در استان بین دو تا 7 روز است.

وی با اعلام اینکه تماس های مردمی با این سامانه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش نشان می دهد، اضافه کرد: در این مدت، تماس های عملیاتی 17 درصد، تقدیر از پلیس 25 درصد، پیشنهادات و درخواست های مردمی 24 درصد، پاسخگویی و راهنمایی شهروندان 15 درصد و تعداد جلسات ارتباط مستقیم با مردم 38 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.