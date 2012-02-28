  1. استانها
  2. البرز
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

حلیمی خبر داد:

48 مجتمع آموزشی در شهر کرج راه اندازی شده است

48 مجتمع آموزشی در شهر کرج راه اندازی شده است

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: این اداره کل تاکنون 48 مجتمع آموزشی در شهر کرج راه اندازی کرده است.

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اداره کل آموزش و پرورش استان البرز تا کنون 48 مجتمع آموزشی در شهر کرج راه اندازی کرده است که در سند راهبری نیز به این امر اشاره شده تا ادارات آموزش و پرورش به دنبال ایجاد مجتمع آموزشی باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز تاکید کرد: معلمان و مربیان در درجه نخست باید روح و ظرفیت یادگیری را در دانش آموز ایجاد کنند و سپس به آموزش علم بپردازد.

حلیمی افزود: در افق یک هزار و 404 در درجه نخست باید انسان تربیت کنیم که در آینده شهروند جامعه اسلامی می شود.

وی گفت: امروزه جمهوری اسلامی ایران در تمام زمینه های علمی پیشرفت و رشد خوبی داشته است که که این امر نتیجه تلاش و کوشش معلمان و مربیان بوده است.

کد مطلب 1545557

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها