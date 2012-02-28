48 مجتمع آموزشی در شهر کرج راه اندازی شده است

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اداره کل آموزش و پرورش استان البرز تا کنون 48 مجتمع آموزشی در شهر کرج راه اندازی کرده است که در سند راهبری نیز به این امر اشاره شده تا ادارات آموزش و پرورش به دنبال ایجاد مجتمع آموزشی باشند.



مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز تاکید کرد: معلمان و مربیان در درجه نخست باید روح و ظرفیت یادگیری را در دانش آموز ایجاد کنند و سپس به آموزش علم بپردازد.



حلیمی افزود: در افق یک هزار و 404 در درجه نخست باید انسان تربیت کنیم که در آینده شهروند جامعه اسلامی می شود.



وی گفت: امروزه جمهوری اسلامی ایران در تمام زمینه های علمی پیشرفت و رشد خوبی داشته است که که این امر نتیجه تلاش و کوشش معلمان و مربیان بوده است.