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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۴۴

طی بیانیه ای اعلام شد/

ملت ایران، جهانیان را مبهوت اقتدار و همت خویش خواهند کرد

ملت ایران، جهانیان را مبهوت اقتدار و همت خویش خواهند کرد

سمنان - خبرگزاری مهر: شوراهای فرهنگ عمومی مهدیشهر طی بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که ملت ایران همچون گذشته با خلق شگفتی دیگر، ناظران جهانی را مبهوت اقتدار و همت خویش کنند.

شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهدیشهر با صدور بیانیه ای که امروز برای خبرگزاری مهر ارسال شد، آورده است: امروز جهان در پیچ بزرگ تاریخی خود، نقش جمهوری اسلامی ایران را نقشی بی بدیل و برجسته به ثبت خواهد رساند.

این بیانیه، بر ارائه الگوی موفق نظام مردم سالاری ایران که موجب بروز دشمنی دشمنان اسلام و آزادی و امنیت شده است تاکید کرده است.

بیانیه شورای فرهنگ عمومی مهدیشهر با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال بازآفرینی فتنه سال 88 هستند می افزاید: دشمنان نظام پس از فتنه 88 کاهش حضور مردم در انتخابات آینده را هدف قرار داده‌اند.

این بیانیه به دشمنی ها و تحریم های کشورهای غربی اشاره کرده و آورده است: آنان منتظرند تا با میزان مشارکت مردم در انتخابات به ارزیابی میزان تاثیر تحریم ها پرداخته و قدم های بعدی را متناسب با آن بردارند.

 در این بیانیه بر رعایت قانون و حفظ اخلاق اسلامی توسط نامزدهای انتخابات تاکید شده و افزوده: نامزدهای انتخاباتی ضمن رعایت اخلاق انتخاباتی، پاسدار فرهنگ عمومی باشند و از هر آنچه که به تضعیف مولفه های مثبت فرهنگ عمومی می شود پرهیز نمایند.

توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و معیارهای بیان شده از سوی حضرت امام(ره) از دیگر مواردی است که در پایان این بیانیه به آن تاکید شده است.

کد مطلب 1545560

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