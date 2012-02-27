ذخیره سازی 30 تن سیب و پرتقال شب عید در شفت/ لزوم مدیریت بازار

حسین قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اقلام در چهارچوب برنامه های تنظیم بازار شب عید با اطلاع رسانی قبلی با قیمتی مناسب که اعلام می شود در شهرستان توزیع خواهد شد.

وی اظهارداشت: در این زمینه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهرستان شفت از پانزدهم تا بیست و پنجم اسفند ماه برگزار می شود.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شفت گفت: این نمایشگاه در 35 غرفه دایر شده و محصولات اساسی مورد نیاز مردم بویژه میوه و مرکبات، مواد غذایی و پروتئینی، پوشاک، کیف و کفش و آجیل و خشکبار در آن با قیمتهای مناسب عرضه خواهد شد.

وی افزود: برای تسهیل خرید شب عید شهروندان تاکنون 21 واحد صنفی این شهرستان از قبیل 12 واحد عرضه پوشاک و خرازی، چهار واحد فروش کیف و کفش و پنج واحد عرضه لوازم خانگی برای برگزاری حراج و فروش فوق العاده اعلام آمادگی کرده اند.

قاسم پور تصریح کرد: این واحد ها در ایام پایانی سال با اطلاع رسانی و نصب پرده و پلاکارد اقدام به عرضه کالاهای خود با حداقل 15 درصد تخیف خواهند پرداخت.

وی همچنین با اشاره به ذخیره سازی مقادیر کافی از اقلام پرمصرف مورد نیاز مردم بویژه مرغ، گوشت قرمز، برنج، حبوبات و روغن گفت: این اقلام پرمصرف در صورتی که قیمتها در بازار افزایش یافته و یا کمبودی عرضه در بازار ایجاد شود، توزیع خواهد شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شفت از اجرای طرح تشدید بازرسی در این شهرستان خبر داد و افزود: شهروندان برای یاری رساندن در اجرای این طرح می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، اخفا کالاها و غیره مراتب را از طریق سامانه 124 ستاد خبری این شهرستان اعلام کنند.

وی ادامه داد: با هدف نظارت بر بازار در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز و حصول اطمینان از تأمین مناسب مایحتاج عمومی مردم، طرح نظارتی ویژه نوروز در این شهرستان همزمان با سراسر استان از اول اسفند ماه آغاز شده و در دو مرحله اطلاع رسانی و هماهنگی و نیز نظارت بر روند عرضه و تقاضا و جلوگیری از بروز مشکل در بازار تا پانزدهم فروردین ماه سال 91 ادامه خواهد یافت.

قاسم پور یادآورشد: در این طرح بازرسان این اداره به همراه بازرسان مجمع امور صنفی و ناظران افتخاری شهرستان با انجام بازرسی های متعدد روزانه از مناطق مختلف بازار بر روند عرضه کالاها و خدمات نظارت و با هر گونه تخلفی برخورد خواهند کرد.