انتخابات، سرمایه گذاری ملت برای تثبیت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دست باز عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی شورای روابط عمومی استان افزود: حضور پرشور در انتخابات پشتوانه ای برای نظام بوده و نقش پررنگی برای ثبات حکومت اسلامی ایفا می کند.

وی فلسفه انتخابات را دخالت مردم در سرنوشت خویش عنوان کرد و گفت: در 32 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 30 انتخابات در کشور برگزار شده تا ملت نظر خود در مورد انتخاب مسئولان اعم از رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر را نشان دهند.

جانشین رئیس ستاد انتخابات استان بهترین راه برای قدرت سیاسی را انتخابات برشمرد و تصریح کرد: انتخابات مظهر حضور مردم است و با خنثی کردن توطئه ها پیامدهای مثبت محلی، منطقه ای و جهانی دارد.

جانشین رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل اقتدار و ثبات کشور را شعار وزارت کشور در انتخابات مجلس نهم عنوان کرد و افزود: انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات بعد از انتخابات ریاست جمهوری بوده و وزارت کشور این شعار را از منویات مقام معظم رهبری گرفته است.

وی انتخابات کشور ایران را الگوی کشورهای اسلامی جهانی دانست و تصریح کرد: علاوه بر کشورهای اسلامی، کشورهای خارج از منطقه ای و حتی ملتهای غربی از الگوی اسلامی ایران بهره می گیرند.

دست باز با بیان اینکه الگوی نظام اسلامی در کشورهای جهان گسترش پیدا می کند، اضافه کرد: گسترش نارضایتی عمومی و بحرانهای اقتصادی در کشورهای غربی، تفکرات لیبرالی را در این کشورها در حال نابودی قرار داده و موجب گسترش دینداری و آرمانهای انقلاب اسلامی ایران شده است.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان انقلاب یادآور شد: هم اکنون 35 کانال و 300 شبکه ماهواره ای روزانه 800 ساعت برنامه بر علیه حکومت جمهوری اسلامی پخش می کنند که چنین توطئه هایی وظیفه شهری و شرعی شهروندان برای حضور حداکثری در انتخابات را خطیر می کند.

دست باز تلاش دو هزار سایت اینترنتی برای ضربه به نظام را از دیگر برنامه های دشمنان دانست و عنوان کرد: دشمنان قسم خورده انقلاب با هزینه های میلیاردی دست به چنین توطئه هایی می زنند اما مردم با حضور در صحنه که نمونه بارز آن حضور حماسی در راهپیمایی 22 بهمن بود، نقشه های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.