مومنی: نکوداشت حکیمی پاسداشت تلاش در راه اعتقادات دینی است

به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم نکوداشت محمود حکیمی با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و قلم عصر روز دوشنبه هشتم اسفند در محل پژوهشگاه فرهنگ و هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم و پس از خوشامد گویی محمد حسنی مدیر عامل بنیاد ادبیات داستانی جواد محقق در سخنانی با اشاره به آشنایی خود با محقق به واسطه مجله مکتب اسلام گفت: اعتراف می‌کنم که آثار داستانی حکمی را کم خوانده‌ام و دلیل آن هم به خاطر مانست بیش از اندازه من با آثار داستانی ایران و جهان بود که در این فضا برای من این حس را به وجود که آثار حکیمی من را ارضا نمی‌کند اما برای معرفی به دوستانی که به مطالعه علاقه دارند گزینه خوبی است.

وی افزود: به اعتقاد من باید به حکیمی جایزه کتابخوان کردن نسل‌های انقلاب چه در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را اعطا کرد.

محقق ادامه داد: بسیاری از اهالی قلم در ایران اساس به حوزه‌های غیر از حوزه کاری اصلی خود بی توجه هستند و به نوعی کم داشن و کم مطالعه هستند اما خکیمی در طول عمر خود همواره دغدغه آموختن داشته است و حتی در این سن و سالش نیز به طور جدی دغدغه خاطره نویسی دارد و من هم بارها از او خواسته‌ام که خاطراتش را بنویسد که اگر از عهده این کار برآید بی شک یکی از شیرین‌ترین آثار در این حوزه خواهد بود.

حکیمی بر اساس ضرورت داستان نوشت

در ادامه این مراسم محسن مومنی رئیس حوزه هنری نیز در سخناین نکوداشت حکیمی را نکوداشت انسانی عنوان کرد که در راه اعتقاداتش تلاش کرده است و گفت: من هم مانند بسیاری حکیمی را از راه آثار ش شناختم که نخستین پایه آن به ویژه‌نامه‌ای باز می‌گشت که به کوشش حسین حداد در ماهنامه سوره نوجوان برای وی منتشر شد.

وی افزود: حکیمی در آثارش به طور کلی به چهار حوزه داستان، تاریخ، علوم و آموزش توجه داشته است و معتقد است کسی که تاریخ نداند هرچقدر هم که بزرگ شود باز هم کودک است اما با این وجود معتقدم روی آوردن وی به داستان از روی ضرورت بوده است و خود و نیز بارها به این موضوع اذعان کرده است که داستان نویس نیست اما سعی داشته از این قالب برای انتقال مصالح اسلام استفاده کند.

رئیس حوزه هنری ادامه داد:داستان در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی در اختیار دین نبود و به ابزاری برای سست کردن اعتقادات دینی مبدل شده بود در این فضا حکیمی به صورتی هوشمندانه به داستان روی آورد وطوری آن را ارائه کرد که به دل نشست.

مومنی همچنین گفت:حکیمی خیلی زودتر از آنچه فکر می‌کرد مخاطب خودش را پیدا کرد و این درسی است که وقتی اعتقادمان پاک باشد و به دنبال شهرت صرف نباشیم مخاطب به خودی خود اثر ما را خواهد شناخت.

وی افزود: حکیمی در هر صورت در داستان نوآوری‌هایی داشته است اما کار او فراتر از داستان برای روایت تاریخ دارای اهمیت است و به نوعی قصه سازی بر اساس تاریخ است به ویژه قصه سازی بر اساس موضوعات فراموش شده‌ای که تا پیش از وی به آن توجه نشده بود در کنار آن حکیمی تلاش کرده است که به نوعی مشابهت سازی در داستان دست بیابد که دارای اهمیت است.

مومنی نگاه حکیمی را فراتر از زمان و مکانی دانست که در آن زندگی می‌کرده است و گفت: او چون رسالت خود را جهانی می‌دیده است همه مستضعفان دنیا را به سان قهرمانان داستان‌های خودش به شمار آورده است و الان که به داستان نویسی ایران نگاه می‌کنیم دور شدن از این آرمانها به خوبی نمایان می‌شود.

مومنی در پایان با تاکید بر پیشگامی حکیمی در داستان کودک و نوجوان در ایران گفت: سکوت حکیمی نباید منجر به این شود که حق وی در داستان نویسی ایران ادا نشود. او بی شک در ایجاد نگاه انقلابی در جوانان ما موثر است و همه اینها ایجاب می‌کند که بیش از این از او تکریم به عمل آید.

پیام آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی

همچنین در ادامه این مراسم متن پیام آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در باره حکمی قرائت شد.

متن این پیام نیز به شرح زیر بود:

فاضل گرامی و نویسنده توانا جناب آقای محمود حکیمی دامة تأییده آثار خوب و برجسته‌ای از خود به یادگار گذاشتند. سالیان دراز از مجله مکتب اسلام با ما همکاری داشته و مورد تأکید بوده است.

امیدواریم بتوانند به خدمات ارزشمند خود در طریق احیای ارزش‌های والای اسلامی و اخلاقی همچنان ادامه دهد.

پخش مستند «جستجوی حقیقت» و اجرای تواشیح و نیز رونمایی از جشن‌نامه محمود حکیمی نیز از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.