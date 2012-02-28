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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

طی بیانه ای اعلام شد:

کسانی را به مجلس می‌فرستیم که پا جای پای رهبری بگذارند

کسانی را به مجلس می‌فرستیم که پا جای پای رهبری بگذارند

گرمسار-خبرگزاری مهر: شورای فرهنگ عمومی گرمسار طی بیانیه ای خطاب به مردم با اشاره به اینکه،12 اسفند، روز نبرد با استکبار جهانی است، آورده است: در کنار هم، کسانی را به مجلس می‌فرستیم که پا جای پای رهبری بگذارند.

شورای فرهنگ عمومی شهرستان گرمسار با صدور بیانیه ای که ظهر روز دوشنبه برای دفتر خبرگزاری مهر در این شهرستان ارسال شد تاکید کرده است: در کنار هم به ستیزه با دشمنان بر می‌خیزیم و کسانی را به مجلس خواهیم فرستاد که در رفتار و کردار پا جای پای رهبری بگذارند و چشم طمع قدرت‌های سلطه‌جو را درآورند و ملت‌های به‌پا خاسته را در ستیز با ستمکاران امیدوار نمایند.

این بیانیه در پایان با اشاره به اینکه، جمهوری اسلامی ایران اینک در یکی از حساس ترین برهه های زمانی خود قرار گرفته است تصریح کرد: شرایط گویای وضعیت حساس جهان و منطقه است و جمهوری اسلامی ایران به اعتراف همگان یکی از مهره های کلیدی و موثر در جهان است.

کد مطلب 1545566

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