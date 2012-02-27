به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک، علی پروین، خانواده حجازی، پرویز مظلومی، حسن حبیبی، ابراهیم جوادی، ابراهیم سیف‌پور‌، محمدرضا یزدانی خرم، کریم باقری، همایون بهزادی، پیشکسوتان ورزش و جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه برگزار شد.

در این مراسم که به همت روزنامه البرز ورزشی برگزار شد، از بهرام افشارزاده، همسر مرحوم ناصر حجازی، محمد نصیری، محمدرضا یزدانی خرم، حسن روشن، داریوش ارجمند و بهرام شفیع تقدیر به عمل آمد. در این مراسم همچنین از علی پروین تقدیر شد که وی هدیه خود را به دو تن از بازیگران زن تقدیم کرد.