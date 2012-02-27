قانون تخصصی شدن گمرکات از موانع عمده فعالیت در منطقه آزاد انزلی است

افشار فتح الهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با رفع ممنوعیت قانونی توسط گمرک، منطقه آزاد و به تبع آن شهرستان انزلی نیز از توسعه بهتری برخوردار می ‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریم، در حال حاضر نگاه کشور به گمرکات شمالی است که تخصصی شدن گمرکات منطقه آزاد انزلی را دچار محدودیت می کند.

معاون اقتصادی منطقه آزاد انزلی ادامه داد: برنامه ‌ریزی‌ های خوبی برای توسعه عمرانی و سرمایه‌ گذاری این منطقه انجام یافته که بخشی محقق و بخشی نیز در حال انجام است که در صورت تحقق این برنامه‌ ها شاهد توسعه خوبی در حاشیه دریای خزر خواهیم بود.

ناظر گمرکات گیلان نیزبا اشاره به اینکه گمرکات استان به واسطه شرایط ویژه که شامل گمرک زمینی، دریایی و هوایی است، گفت: در دیدار با مقامات گمرک ایران مجوز ورود کالاهای دیگر نیز از این گمرکات اخذ خواهد شد.

پرویز تقوی با اشاره به آمار درآمد ستاد نظارت گمرکات گیلان اظهار امیدواری کرد: با همکاری و تعامل خوب گمرک و منطقه آزاد، این ستاد بتواند سهم بیشتری در افزایش درآمدهای دولت داشته باشد.