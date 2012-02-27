ادامه انتقاد علما از رژیم آل سعود / فضای خفقان و ارعاب تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه راصد، "شیخ محمد العباد" امام جماعت مسجد امام صادق(ع) در شهر "العمران" در منطقه الاحساء عربستان از اینکه آل سعود، زبان تهدید و ارعاب را انتخاب کرده، ابراز تاسف کرد.

وی افزود: به کارگیری زبان تهدید و ارعاب از سوی وزارت کشور عربستان فقط سبب افزایش بحرانهای موجود خواهد شد و به ثبات اوضاع کمک نخواهد کرد، گذشته از آن شکاف بیشتر میان مردم و رژیم را به دنبال دارد.

العباد ضمن محکوم کردن هتاکی نظامیان آمریکایی به قرآن کریم درافغانستان افزود: دشمنان با این اقدام خواستند که واکنش امت اسلامی را بسنجند.

از سوی دیگر "شیخ محمد العبیدان" از روحانیون شهر القطیف عربستان ضمن هشدار درباره هرگونه اقدام علیه شیخ حسن الصفار از سوی وزارت کشور رژیم سعودی گفت : علما و شخصیتهای برجسته دینی خط قرمزی هستند که اجازه تعدی به آنها داده نخواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هر گونه تعدی به آنها تبعات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت و پیامدهای آنها در القطیف ناگوار خواهد بود.

"شیخ حسن القروص" از روحانیون منطقه تاروت عربستان نیز گفت : همه اقشار جامعه در برابر تعرض به علمای دینی و فعالان متحد عمل می کنند.

"شیخ غازی الشبیب" از روحانیون منطقه ام الحمام در القطیف نیز بیان کرد: هجمه علیه شیخ حسن الصفار نتیجه ای ندارد و این تلاشها منجر به پراکنده شدن مردم از اطراف رهبرانشان نمی شود.

وی اظهار داشت : حملات رژیم علیه الصفار در راستای محدود کردن شخصیتهای دینی در عربستان است تا نتوانند نقش بارزی در تحولات داشته باشند.

الشبیب گفت : منطقه در شرایط حساسی به سر می برد، زیرا اختلافات آرا درباره تحولات اخیر مناطق شرقی زیاد شده است، اختلاف نظر طبیعی است، اما نباید به نزاع تبدیل شود.

خاطر نشان می شود نیروهای امنیتی عربستان شنبه گذشته "شیخ جلال آل جمال" معلم و از فعالان اجتماعی در العوامیه را بازداشت کردند.

این در حالی است که صفحه مربوط به پایگاه اینترنتی انقلاب منطقه شرقی که از سوی یکی از فعالان طرفدار تظاهرات مسالمت آمیز راه اندازی شده بود نیز به دلایل نامعلوم فیلتر شده است.

شایان ذکر است که رژیم آل سعود برای سرکوب انقلاب مسالمت آمیز مردم عربستان از همه ابزارهای موجود از ایجاد اختلاف مذهبی گرفته تا به کارگیری مزدور خارجی استفاده می کند، تا کنون هفت نفر در این کشور به دست نیروهای امنیتی شهید شده اند، خفقان شدیدی در مناطق شرقی به ویژه العوامیه و القطیف حاکم است و نیروهای امنیتی با برپایی مراکز ایست بازرسی به شدت مردم را در محدودیت قرار داده اند.