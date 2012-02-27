اتحاد اقوام گلستان به رخ جهانیان کشیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حاج آخوند ابوبکر خوجملی عصر دوشنبه در همایش وحدت و ولایت بر لزوم مشارکت پرشور در انتخابات تاکید کرد.

حاج آخوند مولوی گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر نیز به وحدت اقوام اشاره کرد و گفت: همگی ما مثل یک برادر در تمام صحنه های انقلاب گوش به فرمان رهبری هستیم.

وی آمادگی حضور 100 درصدی واجدان شرایط را 12 اسفد اعلام کرد.

سید فاضل دهنوی فرماندار آزادشهرجامعه بدون روحانیت را جامعه بدون طبیب خواند و گفت: دشمن سعی دارد با ایجاد تفرقه و شکاف بین مردم از راه های تهاجم فرهنگی آنها را به نظام بد بین کند و در اینجا نقش روحانیت بسیار کارساز خواهد بود.

وی وحدت اقوام مختلف را در کنار هم نشان از ولایت فقیه مطلقه خواند و افزود: افزایش حضور مردم در انتخابات 12 اسفند امسال نشانه اقتدار و هیبت جمهوری اسلامی ایران در جهان است.

فرماندار آزادشهر گفت: ما ساز و کارهای انتخابات رامهیا کرده ایم و مردم هستند که انتخابات را برگزار می کنند.

وی بیان داشت: انتخابات ایران سالم ترین انتخابات جهان است، چون که مردم خودشان از ابتدای شروع رای گیری شاهد و ناظر خواهند بود وحتی یک نفر از نماینده کاندیدا نیز در محل شعبه اخذ رای خواهد بود.