نمایندگان لابی گری نکنند/ از حمایت اصلاح طلبان بی اطلاعم

به گزارش خبرنگار مهر، کاندیدای اصولگرای یزد و صدوق در نهمین دوره انتخابات مجلس عصر دوشنبه در این مناظره با اشاره به عدم رعایت عدالت در حوزه ‌های انتخابیه استان یزد اظهار داشت: یزد و صدوق با 560 هزار نفر جمعیت یک نماینده دارد و ابرکوه، مهریز، خاتم، بافق و بهاباد با این همه گستردگی نیز یک نماینده دارد.

وی افزود: با این همه فاصله میان حوزه‌ های انتخابیه مهریز، یک نماینده در طول سال بسیار محدود می ‌تواند به مردم خود سر بزند و در میان آنها باشد.

برخی نمایندگان با لابی گری اجازه نداند طرح اصلاح حوزه های انتخابیه تصویب شود

جوکار همچنین با اشاره به نقصی که در حوزه انتخابیه طبس وجود دارد، افزود: قرار بود امسال با تصویب طرحی مشکلات حوزه های انتخابیه برطرف شود اما متاسفانه برخی نمایندگان لابی گری کردند و حق مردم را ضایع کردند.

وی تصریح کرد: نمایندگان نباید خارج از وظایف خود این لابی ‌گری ‌ها را انجام دهند و طرحی که می‌ توانست برای حوزه انتخابیه ما مناسب باشد را تغییر دهند.

لزوم نظارت بر کار نمایندگان/ نماینده نباید در مقابل تخلفاتش مصونیت داشته باشد

جوکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم نظارت بر کار نمایندگان اظهار داشت: باید ساز و کاری برای نظارت بر نمایندگان وجود داشته باشد تا اگر نماینده ای به سمت فساد مالی و اقتصادی، سیاسی و اخلاقی رفت، بتوان پیگیری و برخورد کرد.

وی افزود: نماینده در حد قانون آزاد است که اظهار نظر و عقیده کند و حرف ‌های مردمش را بیان کند ولی اگر خودش دچار تخلف شد و به سمت فساد رفت، نباید مصونیت داشته باشد.

مجلس هشتم در برخی امور نمره قبولی نیاورد

جوکار با تاکید بر اینکه نمی ‌خواهیم مجلس را زیر سئوال ببریم عنوان کرد: مجلسیان به ویژه در دوره اخیر عملکرد بدی نداشته ‌اند ولی در برخی امور نیز مردود شده‌ و نمره قابل قبولی نیاورده ‌اند.

محمدصالح جوکار نامزد اصولگرای یزد در انتخابات مجلس نهم

وی همچنین با اشاره به وضعیت و جایگاه صنعت نفت در ایران در پاسخ به مانورهای وزیری هامانه در این بخش افزود: با وجود منابع نفتی که در کشور داریم، جایگاهی که ایران هم‌ اکنون از آن در عرصه نفت و صادرات نفتی برخوردار است، شایسته نیست.

جایگاه نفتی ایران مناسب نیست/ با این همه منابع نفتی هنوز غربی ها برای ما خط و نشان می کشند

جوکار اظهار داشت: بدبختی ملت ما به خاطر نفت است و از زمانی‌ که نفت در کشور ما استخراج شد و انگلیس‌ها به کشور ما آمده و نفت را استخراج کردند، علم و تحقیق و پژوهش را در کشور تعطیل کردند.

وی افزود: از ابتدای انقلاب ما نفت را استخراج کردیم و با کشتی به کشورهای دیگر فرستادیم و امروز بعد از 33 سال همچنان به همین روال ادامه می‌ دهیم.

جوکار عنوان کرد: آیا واقعا نمی ‌توانستیم به مشتقات دیگر نفت دست پیدا کنیم و آنها را با ارزش افزوده و ایجاد بازار کار و افزایش درآمد ملی به دنیا عرضه کنیم و آیا زشت نیست که امروز اتحادیه اروپا بگوید شش ماه به شما مهلت می‌ دهیم که نفت شما را بخریم؟

هنوز قاطعیت کافی در مقابل جلوگیری از صادرات نفت نداریم

جوکار بیان کرد: جالب این است که نفت متعلق به ماست و آنها احتیاج به نفت ما دارند اما با این حال برای ما خط و نشان می‌ کشند.

وی تصریح کرد: امروز باید به جایگاهی در صنعت نفت دست پیدا کرده باشیم که بتوانیم بگوییم ما نیاز به این صادرات نداریم و نفت ایران را به شما نمی ‌فروشیم و این نشانگر آن است که هنوز قاطعیت کافی در این زمینه نداریم.

وزیری هامانه: به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم

وزیری هامانه نیز در این مناظره ابتدا به بحث حمایت اصلاح طلبان از وی پرداخت و اظهار داشت: من به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم و در سایت ‌ها بدون اینکه من اطلاع داشته باشم، از من حمایت کرده‌ اند و تنها جایی که رسما و با مذاکره از من حمایت کرده، خانه کارگر یزد بوده است.

سیدکاظم وزیری هامانه، کاندیدای حوزه یزد و صدوق در انتخابات مجلس نهم

وزیری هامانه تصریح کرد: هیچ حزب و گروهی به جز خانه کارگر با من مذاکره نکرده و ممکن است برخی گروه‌ ها از من حمایت غیررسمی کرده باشند که از آن بی‌ اطلاعم.

سیاست مسئله اصلی کشور نیست/ باید به فکر مشکلات اقتصادی بود

وی افزود: امروز مشکل کشور مشکل اقتصاد و حل مسائل پیچیده کشور است و سیاست مشکل و مسئله اصلی کشور نیست.

وزیری هامانه عنوان کرد: اینکه ما مرز را اینقدر تنگ کنیم که فردی اصلاح‌ طلب است یا اصولگرا، منطقی نیست به نظر من هرکس امروز در انتخابات شرکت می‌ کند، یعنی ولایت و قانون اساسی را قبول دارد و من آن فرد را انقلابی و طرفدار انقلاب می‌ دانم و هرکس با این دید به من رای دهد، دستش را می‌ بوسم.

وزارت نفت در طول هشت سال هشت وزیر و سرپرست به خود دید

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه صنعت نفت عنوان کرد: اگر صنعت نفت با مشکل روبروست به خاطر این است که جایگاه آن را نفهمیده ‌ایم، صنعت نفتی که در هشت سال،‌ هشت وزیر یا سرپرست وزارتخانه عوض کرد، جای توقع بیشتری از آن نیست.

وزیری هامانه اظهار داشت: با چنین شرایطی چطور می‌ توان انتظار داشت که صنعت نفت رشد و شکوفایی داشته باشد.

وی تصریح کرد: صنعت نفت باید به دست صنعتگر نفت اداره شود تا آن وقت ببینیم که آیا شکوفا می ‌شود یا خیر.

وزارت نفت باید به دست کاردانش اداره شود نه سرپرست سازمان ورزش!

سرپرست اسبق وزارت نفت تاکید کرد: صنعت نفت صنعت پویایی است و کار خودش را بلد است ولی باید اجازه بدهند که به دست کار بلد آن اداره شود نه اینکه سرپرست سازمان ورزش را سرپرست وزارت نفت کنند.

وزیری هامانه عنوان کرد: اقتصاد کشور با کمال تاسف به نفت بستگی دارد، نفت در وضعیت خوبی نیست اما اگر مشکل صنعت نفت حل شود، مشکل کشور، صنعت، دانشگاه و همه مشکلات دیگر رفع خواهد شد.