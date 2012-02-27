حکیمی: دوست دارم تا زنده هستم درباره اهل بیت(ع) بنویسم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حکیمی در مراسم نکوداشت خود که از سوی بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان عصر روز دوشنبه 8 اسفند برگزار شد در حالی که عنوان داشت نمی‌داند به اظهار نظر حاضرین چطور پاسخ دهد گفت: دوستان از من با عناوین یاد کردند اما من باید از مصطفی زمانی و مهدی آذریزدی نیز به عنوان نوینسدگانی یاد کنم که همزمان با من در نوشتن آثار دینی تلاش زیادی کرده‌اند.

وی گفت: شاید شما نتوانید وضعیت کشور در آن دوران را درک کنید. یادم هست بعد از اینکه چند داستان دینی من منتشر شد یک کمونیست به من نامه نوشته بود که به فلان نویسنده خلق کمونیست نگاه کن و از این نوع نوشتن خجالت بکش.

وی در ادامه ضمن تشکر از حجت الاسلام محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش و نیز دکتر پاشایی و رفیعی به تازه‌ترین کتاب خود با موضوع مهدویت اشاره کرد و گفت: در شماره 14 ماهنامه انتظار مقاله خوبی خواندم در پاسخ به شبهات وهابیون درباره امام زمان(عج) به قلم دوست خوبم آقای مهدی پور که امیدوارم به زودی مبدل به کتاب شود. خوشحالم که در این اثر درباره ادعاهای این افراد درباره کشتار در آخر الزمان توضیح داده شده و رافت امام ما تبیین شده است.

وی افزود:در طول تاریخ به اعتقاد من همانند وهابیون انسان‌هایی ظهور نکرده‌اند، انسان‌هایی که دو زن ناتوان ذهنی را با بستن بمب به آنها میان بازار و مردم می‌فرستند تا آنها را به قتل برسانند.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت خود در دهه چهل گفت: این دهه را باید دهه هجمه علیه مسلمانان در کشورهای مختلف بدانیم. تهاجمی که بیشترش متوجه امامن شیعه و اهل بیت بود و من هم در آن سالها بعد از مطالعه آثار استاد تیجانی با خودم عهد کردم که تا زنده هستم در راه ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) تلاش کنم و از نویسندگان این جمع هم همین را خواستارم.

وی در ادامه با اشاره به خاطره‌ای از طاهره صفار زاده در دقت نظر وی برای پاسخ‌گویی به سوالی که از او پرسیده است گفت: هر فردی و هر بانویی که به فرهنگ اهل بیت(ع) روی میآورد می تواند این امید را داشته باشد که به طاهره صفار زاده مبدل شود.

وی در پایان با تجلیل از دست اندرکاران مجله مکتب اسلام گفت: اگر از خداوند و اهل بیت دستمزدی بخواهیم می‌گویم خدایا دوست دارم به من این قدرت را اعطا کنی که تا زنده هستم همچنان درباره اهل بیت(ع) بنویسم.

در پایان این مراسم لوح سپاس ماهنامه بنیاد ادبیات داستانی به همراه قرآنی نفیسی اهدایی از سوی ماهنامه مکتب اسلام به محمود حکیمی تقدیم شد.