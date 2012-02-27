  1. استانها
  2. البرز
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۷

ضیایی فر به مهر خبر داد:

15 نقطه پرحادثه در محور کرج - چالوس شناسایی و رفع خطر می شود

15 نقطه پرحادثه در محور کرج - چالوس شناسایی و رفع خطر می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس مسکن و شهرسازی استان البرز گفت: 15 نقطه پرحادثه در محور کرج - چالوس شناسایی و رفع خطر می شود و زمینه های این امر فراهم خواهد شد.

قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود 42 نقطه پر حادثه در محور کرج - چالوس خبر داد و افزود: در حال حاضر، 15 نقطه پرحادثه این محور با اعتبارات استانی در حال برطرف شدن است.

رئیس مسکن و شهرسازی استان البرز ادامه داد: حجم تردد محور کرج - چالوس 12 میلیون خودرو است درحالیکه این محور مهم  گردشگری کشور 42 نقطه پرحادثه نیز دارد.

این مسئول گفت: تا کنون 15 نقطه مهم شناسایی و از طریق بودجه استانی رفع شده ضمن اینکه تلاشها در این راستا با همکاری بخشهای ذیربط ادامه داد.

رئیس مسکن و شهرسازی استان البرز افزود: رفع بقیه این نقاط پرحادثه نیز در دستور کار قرار دارد و این امر رفع خواهد شد تا مسافران عازم شمال کشور سفر بی خطری را داشته باشند.

کد مطلب 1545575

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها