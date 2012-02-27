15 نقطه پرحادثه در محور کرج - چالوس شناسایی و رفع خطر می شود

قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود 42 نقطه پر حادثه در محور کرج - چالوس خبر داد و افزود: در حال حاضر، 15 نقطه پرحادثه این محور با اعتبارات استانی در حال برطرف شدن است.
رئیس مسکن و شهرسازی استان البرز ادامه داد: حجم تردد محور کرج - چالوس 12 میلیون خودرو است درحالیکه این محور مهم گردشگری کشور 42 نقطه پرحادثه نیز دارد.
این مسئول گفت: تا کنون 15 نقطه مهم شناسایی و از طریق بودجه استانی رفع شده ضمن اینکه تلاشها در این راستا با همکاری بخشهای ذیربط ادامه داد.
رئیس مسکن و شهرسازی استان البرز افزود: رفع بقیه این نقاط پرحادثه نیز در دستور کار قرار دارد و این امر رفع خواهد شد تا مسافران عازم شمال کشور سفر بی خطری را داشته باشند.
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