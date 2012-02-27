ضیایی فر به مهر خبر داد: 15 نقطه پرحادثه در محور کرج - چالوس شناسایی و رفع خطر می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس مسکن و شهرسازی استان البرز گفت: 15 نقطه پرحادثه در محور کرج - چالوس شناسایی و رفع خطر می شود و زمینه های این امر فراهم خواهد شد.