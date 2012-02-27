آغاز مرمت 15 بنای تاریخی/ مشارکت سازمان ملل در بازسازی بافت تاریخی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عمرانی استاندار فارس در مراسم آغاز عملیات اجرایی راه آهن شیراز- بوشهر-عسلویه گفت: عملیات اجرایی طرح راه آهن شیراز- بوشهر-عسلویه با سرمایه گذاری بیش از 10 هزار میلیارد ریال توسط بخش خصوصی و با حضور وزیر راه و شهر سازی واستاندارفارس روز چهار شنبه( 10 اسفند) آغاز می شود.

محسن اردکانی افزود: عملیات اجرایی را ه آهن شیراز- بوشهر به طول 450 کیلومتر با سرمایه گذاری به روش فاینانس(EPCF )و با اعتباری بیش از 10 هزار میلیارد ریال و با حضور وزیر راه و شهر سازی ،چهارشنبه(10 اسفند) هفته جاری توسط بخش خصوصی آغاز می شود.

وی بیان کرد: شیراز، مرودشت، کوار، فیروز آباد ، سه راه دهرم، بوشهر و عسلویه از جمله ایستگاههای پیش بینی شده در این طرح است و مراسم کلنگ زنی طرح در شرق شیراز اجرا می شود.

وی با اشاره به اهداف کلان دولت در اجرای طرحهای زیر ساختی در استان افزود: با نگاه ویژه دولت اکنون بیشترین طرحهای راه آهن کشور در استان فارس در حال اجراست و با اجرایی شدن طرحهای ریلی، شاهد تحول ویژه ای در بخشهای مختلف استان خواهیم بود.

مشارکت سازمان ملل در بازسازی بافت تاریخی و فرهنگی شهر شیراز

استاندار فارس گفت: شهر شیراز با داشتن بیش از 300 هکتار بافت فرسوده تاریخی و فرهنگی، زمینه بسیار مناسبی برای تبدیل شدن به یک نمونه بافت تاریخی جهانی دارد.

حسین صادق عابدین در جلسه دیدار با دکتر خوان کلوس قائم مقام دبیر کل سازمان ملل متحد با ابراز خرسندی از حضور وی در شهر شیراز و بازدید از طرح مسکن مهر و نقاط تاریخی و فرهنگی استان اظهار داشت: شهر شیراز می تواند از تجربیات کاری سازمان ملل برای بازسازی بافت تاریخی و فرهنگی خود بهره گیری کند و شهر شیراز با داشتن بیش از 300 هکتار بافت فرسوده تاریخی و فرهنگی، زمینه بسیار مناسبی برای تبدیل شدن به یک نمونه بافت تاریخی جهانی دارد.

استاندار فارس با اشاره به اقدامات و برنامه ریزیهای انجام شده در بحث احیا و حفاظت از بافت تاریخی شهر شیراز بیان کرد: بازسازی و احیا بافتهای فرسوده نتایج و اثرات مثبت مختلفی به دنبال خواهد داشت و در این راستا دولت آمادگی هرگونه همکاری با مجامع بین المللی را دارد.

وی با اشاره به سایر فعالیتهای عمرانی و خدمات رسانی دولت نهم و دهم گفت: امروزه بسیاری از مناطق دور افتاده و محروم استان فارس از خدمات و امکانات زیر ساختی بهره مند شده اند و دولت در اجرای بسیاری از طرحهای کلان با اتکا به دانش بومی به موفقیت دست یافته است.

استاندار فارس اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را از جمله گامهای موفقیت آمیز دولت دهم دانست و افزود: امروزه مردم به سمت افزایش بهره وری حرکت کرده اند و این طرح در بلند مدت اثرات بسیار مثبتی بر سایر بخشهای کشور خواهد داشت.

خوان کلوس قائم مقام دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با ابراز خرسندی از حضور در استان فارس و شهر شیراز گفت: فعالیتهای کلانی مانند احداث مترو در شهر شیراز و سایر کلانشهرها، نشان دهنده پیشرفتهای عمرانی و زیر ساختی کشور ایران است.

وی با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر و نتایج مثبت آن اظهار داشت: اقدامات بسیار موثری در سایر بخش ها در استان فارس انجام گرفته است و ما امیدواریم این حرکت همچنان با قدرت و قوت ادامه داشته باشد.

بازدید استاندار فارس از ستاد انتخابات استان

استاندار فارس با حضور در ستاد انتخابات استان، از ابزار و مراحل برگزاری انتخابات تمام مکانیزه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بازدید کرد.

حسین صادق عابدین در حاشیه این بازدید که با حضور رئیس ستاد انتخابات استان، جانشین ستاد انتخابات استان و کارشناسان این ستاد صورت گرفت با بیان اینکه انتخابات تمام مکانیزه در حوزه انتخابیه شهرستان فسا به عنوان نمونه برگزار خواهد شد، اظهار داشت: تمام شعب اخذ رای در شهرستان فسا به دستگاه های رایانه ای مورد نیاز مجهز شده اند.

وی افزود: سیستم رای گیری تمام مکانیزه از هفته قبل در نماز جمعه و مراکز دیگر شهرستان فسا به نمایش گذاشته شده و اقشار مختلف مردم به صورت آزمایشی و تمرینی با این سیستم آشنا شده اند.

استاندار فارس با اشاره به اینکه حوزه های مختلف رای گیری در استان فارس بیش از یک ماه است که به طور مرتب در حال برگزاری مانور هستند، اضافه کرد: امیدواریم در انتخاباتهای آینده، تمام شعبه های اخذ رای در استان فارس به این سیستم مجهز شوند.

وی تاکید کرد: استان فارس در فرایند رایانه ای شدن انتخابات، جزو استانهای برتر کشور است و انتظار می رود با تلاشی که ستاد انتخابات استان می کند رتبه اول کشور را به دست بیاوریم.

پیشرفت 80درصدی تصفیه خانه شهرک صنعتی نورآباد

مدیر ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی فارس از پیشرفت 80درصدی تصفیه خانه شهرک صنعتی نورآباد خبرداد.

محمد مهدی مهربانی افزود: این تصفیه خانه صنعتی با اعتباری افزون بر 5.2 ملییارد ریال در شهرک صنعتی نورآباد درحال ساخت است و تا یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: با بهره برداری از این تصفیه خانه ظرفیت تصفیه 50 متر مکعب فاضلاب و تبدیل آن به پساب قابل استفاده در مصارف فضای سبز و کشاورزی به وجود می آید.

مهربانی با بیان اینکه تصفیه خانه شهرک صنعتی نورآباد مجهز به آخرین فناوریها و تجهیزات پیشرفته در زمینه تصفیه فاضلاب است گفت: این تصفیه خانه با روشهای تجزیه زیستی، تلفیقی بی هوازی و هوازی آلاینده های موجود در فاضلابهای صنعتی را بدون استفاده از مواد شیمیائی و مصنوعی به صورت زیستی، حذف می کند.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: باتوجه به کمبود منابع آب زیرزمینی در استان از پساب تصفیه شده در این تصفیه خانه می توان در امور مختلف کشاورزی و فضای سبز استفاده بهینه کرد.

شهرک صنعتی نورآباد ممسنی با 38 هکتار مساحت دارای 16واحد صنعتی فعال و شش واحد درحال ساخت است. این شهرک صنعتی ظرفیت استقرار 50واحد صنعتی را خواهد داشت.

استفاده از تمامی ظرفیتهای برای مسافران نوروزی

در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای دائمی شهرستان مرودشت بر ارائه خدمات واستفاده از تمامی ظرفیتهای شهرستان برای پذیرایی از مسافرین نوروزی تاکید شد.

خسروانی معاون سیاسی فرماندار مرودشت سابقه حضوربیش از یک میلیون و500هزار نفر مسافر نوروزی به مرودشت را نشان از وجود ظرفیتهای بالای گردشگری شهرستان برشمرد و تامین سفری توام با سلامت ،‌نشاط و بهره مندی از امکانات رفاهی برای خدمتگذاری به مسافران ضروری دانست وبر تعامل و همدلی مسئولین و استفاده از توانمندیهای شهرستان تاکید کرد.

جعفری معاون عمرانی فرماندار مرودشت نیز با اشاره به اینکه کمیته های ستاد تسهیلات با برنامه ریزی مناسبی به بررسی برنامه ها پرداخته اند تلاش برای اجرای دقیق فعالیتهای نوروزی را خدمتی در راستای میهمان نوازی مردم این شهر و خدمتگزاری مسئولان بیان کرد و تلاشهای انجام شده را نشان از وحدت مسئولان در اجرای برنامه ها ابراز داشت.

فرهاد کشتکار رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری شهرستان مرودشت با بیان اینکه اماکن تاریخی وگردشگری این شهرستان آماده استقبال از مسافرین نوروزی است، افزود: ساماندهی فضای سبز در محوطه ورودی تخت جمشید ،ایجاد روشنایی مسیر ورودی تخت جمشید، بازسازی نمازخانه ها، ایجاد پارکینگ در بهشت گمشده و امکانات ایمنی در پارکینگ تخت جمشید وایجاد مسیر های بازدید در مجموعه های تاریخی از مهمترین برنامه های عمرانی ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان است که با اعتباری بیش از پنج میلیارد ریال در حال انجام است.

دبیر ستاد ستهیلات سفرهای دائمی شهرستان مرودشت همچنین ازبرگزاری جشنواره استقبال از مسافران نوروزی، برپایی نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه شهداء، نمایشگاه قرآنی، اجرای برنامه نماز جماعت در پارکها ومجموعه های گردشگری، برگزاری وی‍ژه برنامه های آماکن مذهبی، برنامه های رادیو محله، توزیع بیش از 100هزار نقشه وبروشور شهرستان و استقرار راهنمایان اماکن گردشگری درایام نوروز خبر داد.

راهیابی 180 اثر هنری صنایع دستی جنوب کشور به داوری دریافت نشان ملی مرغوبیت

بیش از 180 اثر هنری صنایع دستی منطقه جنوب کشور به جلسه داوری دریافت نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی درشیراز راه می یابند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از راهیابی بیش از 180 اثر هنری صنایع دستی استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، خوزستان و همچنین استانهای خراسان شمالی، گلستان و چهارمحال بختیاری در ششمین جلسه داوری دریافت نشان ملی مرغوبیت آثار صنایع دستی(مهر اصالت) کشور در شیراز خبر داد.

فریدون فعالی به اشاره به این که این جلسه در روزهای 14 و 15 اسفندماه در شیراز برگزار می شود، گفت: آثار جمع آوری شده هنرمندان که شامل 100 اثر از استان فارس و 80 اثر از استانهای ذکر شده هستند با حضور داوران ملی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت: در این همایش که همچنین با حضور رشید کردستانی معاون صنایع دستی کشور و حجت الاسلام ادبی قائم مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در امور بین الملل برگزار خواهد شد آثار مورد نظر توسط داوران مورد ارزیابی قرار گرفته و آثاری که امتیاز لازم را به دست آورند به مرحله شرکت در داوریهای مهر اصالت یونسکو راه می یابند.

وی افزود: رقابتهای جهانی نشان مرغوبیت یونسکو در سال 2012 برگزار و با توجه به اینکه مهمترین ملاک برای انتخاب آثار مرغوبیت واصالت کالا و رعایت برخی موازین درتولید آثار هنری است در این جلسه داوری که در سطح ملی برگزار می شود محصولات صنایع دستی هنرمندان منطقه جنوب به صورت تخصصی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

این مسئول تصریح کرد: هنرمندانی که آثار آن ها مهر اصالت یونسکو را دریافت می کنند از مزایای ثبت مالکیت معنوی برخوردار خواهند شد.

وی بیان کرد: نو آوری و خلاقیت، استفاده از مواد اولیه طبیعی سازگاری اثر با محیط زیست و انتقال مفاهیمی از فرهنگ و آیین و سنن بومی و منطقه ای از جمله شاخصه های آثار برای دریافت نشان مرغوبیت است.

مرمت 15 بنای تاریخی فارس به زودی آغاز می شود

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از آغاز مرمت 15 خانه تاریخی در روزهای آینده خبر داد.

فعالی گفت: با توجه به سیاستگزاری سازمان در راستای مرمت خانه های تاریخی تحت تملک اشخاص به منظور باز زنده سازی بافت تاریخی به زودی مرمت هشت خانه تاریخی انجوی نژادف حسن اردکانی، روحانی، شریفی حسینی، شفیعی اردکانی، صدق آمیز، فرحناک و کاویانی با مشارکت 50 درصدی اداره کل با مالکان این خانه های تاریخی آغاز می شود.

وی گفت: طرح مشارکت سازمان با مالکان از دو سال قبل آغاز شده و انتظار می رود مالکان خانه های تاریخی بیشتر از این طرح حمایتی استقبال کنند تا شاهد بهسازی عمومی و احیا بر بافت ارزشمند تاریخی شیراز باشیم.

فعالی همچنین از مرمت سه خانه تاریخی تحت تملک این اداره کل خبر داد و گفت: خانه تاریخی افشاریان، توحیدی و عابدی نیز از جمله خانه های تاریخی تحت مالکیت این اداره کل می باشند که در روزهای آتی مرمت این خانه های تاریخی آغاز می شود.

وی افزود: در نظر است که پس از اتمام مرمت این خانه ها به عنوان فضاهای فرهنگی بازدیدی مورد استفاده قرار گیرند.

فعالی همچنین از ادامه مرمت قلعه دختر فیروزآباد و بنای تاریخی هفت تنان و پروژه آبرسانی به پاسارگاد نیز خبر داد.