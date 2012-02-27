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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۵۱

بهمنی :

طرح جامع و سند راهبردی منطقه آزادانزلی تدوین شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از تدوین طرح جامع و سند راهبردی منطقه آزاد انزلی خبر داد.

علیرضا بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این منطقه با تمام قوا در خدمت اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است، افزود: با توجه به تهدیدات دشمنان ایران اسلامی مجموعه پرسنل و مدیران این منطقه با همه قابلیتها و توانمندیهای فکری و مادی خود در کنار مردم هستند.

وی همچنین از وجود بسترها، فرصتها و توانمندیهای قانونی متعدد در منطقه آزاد انزلی برای تضمین فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی خبر داد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: علاوه بر این مزایایی قانونی داشتن فاصله نزدیک جغرافیایی با بازارهای مصرف داخلی و کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز و وجود زیرساختهای ترانزیتی و حمل و نقل در سطح منطقه و گیلان، این سازمان را به نقطه طلایی سرمایه گذاری سودآور برای فعالیتهای اقتصادی به ویژه در حوزهای ترانزیتی، گردشگری، فرآوری کالا و صادرات مجدد تبدیل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه طرح جامع و سند راهبردی منطقه آزاد انزلی تهیه و آماده بهره برداری شده است، افزود: در این زمینه و با هدف استفاده از توانمندیهای فکری و کارشناسی موجود در این منطقه طی جلسات متعدد، طرحهای توجیهی پرسنل بخشهای مختلف سازمان منطقه آزاد انزلی با هدف توسعه این منطقه اخذ شده است.

بهمنی تصریح کرد: علاوه براین از تمامی طرحهای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد مزیتهای جدید در این منطقه استقبال می کند.

وی با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی خود را نسبت به توسعه پایدار استان و کشور متعهد می داند، یادآورشد: این منطقه دست همه مسئولان و نیروهای متعهد به توسعه ایران اسلامی را در این زمینه به گرمی می فشارد.

کد مطلب 1545580

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