فرمانداران فضای عمومی جامعه را برای انتخابات پرشور آماده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی عصر دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات آذربایجان غربی با اعلام اینکه طبق برنامه زمان بندی شده وزارت کشور برای اجرای قانونی انتخابات همه مراحل قبل از رای گیری در آذربایجان غربی با نظم و قوت صورت گرفته است، افزود: در روزهای مانده به برگزاری انتخابات همه آموزش های لازم به عوامل اجرایی صندوق های اخذ رای ارایه خواهد شد.

وی با بیان اینکه احکام اعضای شعب و صندوق های اخذ رای توزیع و بدست افراد در روزهای آینده می رسد اظهار داشت: احکام نمایندگان فرماندار از طریق فرمانداری و مجوز حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رای از سوی هیات نظارت صادر می شود و ضروری است مجریان انتخابات آخرین اطلاعات و قوانین را مطالعه کنند.

فتح الهی افزود: آخرین آیین نامه ها و قوانین نیز در دفترچه و جزواتی تهیه شده و در اختیار مجریان انتخابات قرار گرفته است و با مطالعه این جزوات در روز برگزاری انتخابات آمادگی لازم ایجاد می شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری برگزاری جلسات توجیهی برای اعضای صندوق قبل از روز برگزاری انتخابات را مهم دانست و گفت: با مدیریت خوب فرمانداران مراحل مختلف برگزاری انتخابات را به خوبی انجام داده ایم.

فتح الهی در ادامه با اعلام اینکه تبلیغات در استان آذربایجان غربی حالت منطقی و اصولی دارد، گفت: بر خلاف دوره های قبلی ، تخلفات کمتری روی داده است. و دقت عمل مسئولان اجرایی خیلی از مشکلات انتخاباتی را حل می کند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی از هماهنگی شهرداری و نیروی انتظامی برای کنترل فضای تبلیغاتی خبر داد و اعلام کرد: کاندیداهایی که قانون تبلیغات را رعایت نکنند و در ابعاد بزرگ تر بنر و پارچه نصب کنند با برخورد شهرداری و نیروی انتظامی مواجه خواهند شد.

معاون سیاسی استاندار با تاکید بر اینکه قانون تبلیغات برای ما یک اصل است، افزود: شور و نشاط تبلیغاتی را می پذیریم و نهایت تعامل و مدارا را با کاندیداها و هواداران خواهیم داشت ولی با تخلفات نیز مطابق قانون برخورد می شود.

وی از اقدامات و راهنمایی هایی مناسب ترافیکی توسط پلیس برای جلوگیری از راهبندان در خیابان تقدیر کرد و یاد آور شد: نباید در تبلیغات انتخاباتی زندگی عادی مردم مختل شود و به خصوص با توجه به ایام خرید مربوط به عید نوروز نباید خانواده ها در عبور و مرور در خیابانها دچار مشکل شوند.

رعایت قانون از سوی ستادهای تبلیغاتی نشان از شعور سیاسی بالای مردم است

فتح الهی اطلاع رسانی دقیق و به موقع رسانه ها از روند اجرای مراحل مختلف انتخابات را عامل موثر در شور انتخاباتی مردم برشمرد و افزود: رعایت مواد قانونی از سوی ستادهای تبلیغاتی و شور و شعف مردم نشان از شعور سیاسی بالای آنها دارد.

وی خطاب به فرمانداران آذربایجان غربی که به شکل ویدئو کنفرانس در این جلسه مشارکت داشتند ، تاکید کرد: تجهیزات لازم هیات های اجرایی انتخابات در فرمانداری های شهرستان ها را آماده کنند و مقدمات لازم را برای حضور خبرنگاران در روز برگزاری انتخابات را فراهم کنند.

وی با اعلام اینکه2 میلیون و 3 هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن هستند، گفت: از این تعداد 66 هزار و 550 نفر رای اولی هستند و برای اولین بار می توانند پای صندوق های اخذ رای حاضر شوند.

رئیس ستاد انتخابات استان در ادامه از تمدید اعتبار کارت های ملی ایرانیان تا سال 92 خبر داد و گفت: داشتن کارت ملی و اصل شناسنامه برای رای دادن ضروری است.