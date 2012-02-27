زمان آزمون و خطا در پلدختر گذشته است/ نیازمند طرحی نو هستیم

ابراهیم پورحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جوهر حرکت اصولگرایان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ولایتمداری، رعایت اصول اخلاقی و احترام به قانون است.

وی با بیان اینکه برخی نامزدهای نمایندگی مجلس اعمال و رفتاری را مرتکب می شوند که با اخلاق اسلامی سازگاری ندارد، تصریح کرد: اصولگرایان در عرصه انتخابات تمایل ندارند به هر شکل و قیمتی در انتخابات مجلس پیروزی به دست بیاورند و رای کسب کنند و راهی مجلس شوند.

نامزد جبهه متحد اصولگریان در پلدختر گفت: مشاهده می شود برخی برای جلب و جذب آرای مردم به هر ترفندی دست می زنند و هر چیز که به زبانشان جاری می شود بیان می کنند و اظهارنظرهایی سطحی و موضعی فقط برای کسب آرا می کنند.

پورحسینی مهم‌ترین وظیفه مجلس را قانونگذاری دانست و افزود: نامزدهای نمایندگی مجلس وظایف زیادی دارند که باید وعده های داده شده در چارچوب وظایف باشد.

وی افزود: مردم دارای شعور و فرهنگ سیاسی و اجتماعی بالایی هستند و برای جذب آرای آنها احتیاجی به بوق زدن و سرو صدا و راه اندازی کاروان تبلیغاتی نیست.