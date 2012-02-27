شهرک اداری البرز طی چهار سال آینده به بهره برداری می رسد

قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه شهرک اداری در حال حاضر در مرحله عقد قرارداد و توافق با مشاور برای ساخت قرار دارد و این امر دنبال می شود.

وی ادامه داد: اعتباری بالغ بر 80 میلیارد به این منظور تخصیص یافته و پیش بینی می شود این شهرک ظرف چهار سال آینده آماده بهره برداری شود.

رئیس مسکن و شهرسازی استان البرز گفت: طبق تصمیم گیری های صورت گرفته، این شهرک در زمینی به مساحت 25هکتاردر نزدیکی ترمینال شهید کلانتری قرار دارد.

پروژه شهرک اداری برای سهولت دسترسی شهروندان در دستور کار قرار گرفت

این مسئول ادامه داد: به منظور مناسب سازی فضای اداری در استان تازه تاسیس البرز و سهولت دسترسی شهروندان در امور اداری، پروژه شهرک اداری در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مسکن و شهرسازی استان البرز افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، پس از بهره برداری در این زمینه، کلیه امور اداری استان در این شهرک انجام و پیگیری خواهد شد.