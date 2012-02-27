عدم استقبال رانندگان از جاده سرچم به دلیل نبود مجتمع خدماتی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری عصر دوشنبه در بازدید از مجتمعهای در حال ساخت جاده اردبیل – زنجان که به جاده سرچم معروف است، افزود: در جاده سرچم به دلیل تازه تاسیس بودن مجتمعهای رفاهی – خدماتی ساخته نشده و انتظار می رود با احداث مجتمعهای رفاهی – خدماتی بین راهی ترافیک و آمار تردد از این جاده افزایش یابد.

وی از آغاز ساخت دو مجتمع خدماتی در این جاده خبر داد و تصریح کرد: دو مجتمع بین راهی در جاده سرچم 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با پایان یافتن عملیات ساخت، این مجتمعها در اختیار مسافران قرار گرفته و به شهروندان خدمات ارائه خواهند داد.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان نبود مسافر بین راهی در این مسیر را از دیگر دلایل کم رونقی جاده سرچم دانست و اضافه کرد: ظریب اشغال صندلی اتوبوسها در استان اردبیل 60 درصد است و اتوبوسهای اردبیل به امید سوار کردن مسافر بین راهی با 40 درصد ظرفیت خالی حرکت می کنند و چون در مسیر سرچم مسافر بین راهی نسبت به مسیر آستارا - رشت کمتر است رانندگان ترجیح می دهند از مسیر شمال حرکت کنند.

وی با بیان اینکه برای افتتاح جاده سرچم زحمات زیادی کشیده شده است، یادآور شد: جاده سرچم از نظر مسافت و استاندارد جاده ای بالاتر از دیگر جاده های استان است و بی شک با احداث مجتمعهای خدماتی – رفاهی بین راهی رونق بیشتری در این جاده شاهد خواهیم بود.

نظرسنجی از مسافران نوروزی اردبیل

علی اکبری از ارائه خدمات حمل و نقل مسافری 620 دستگاه اتوبوس در ایام نوروز خبر داد و تصریح کرد: علاوه براین 200 دستگاه مینی بوس و 540 دستگاه سواری پژو و سمند پلاک عمومی وظیفه حمل و نقل مسافران را بر عهده دارند.

به گفته وی این تعداد وسایط نقلیه که بالغ بر هزار و 360 دستگاه می شود، در 44 شرکت مسافربری در استان اردبیل ساماندهی شده اند.

این مسئول همچنین از افزایش 20 درصدی قیمت بلیتهای سفرهای نوروزی در اردبیل خبر داد و یادآور شد: طرح ستاد تسهیلات نوروزی از اول اسفند تا 14 فروردین ماه سال 91 فعال می شوند و در این بازه زمانی 20 درصد به قیمت بلیطهای اتوبوسها، مینی بوسها و سواریهای مسافربری پلاک عمومی افزوده می شود.

وی با اشاره به انجام نظرسنجی از مسافران نوروزی عنوان کرد: برای شناسایی و رفع نواقص ارائه خدمات به مسافران فرمهای نظرسنجی در بین مسافران نوروزی پخش می شود که مسافران می توانند آن را پر کرده و به صندوقهای پستی در شهرهای مختلف بیندازند تا از این طریق نواقصات مشخص شده و مرتفع شوند.

