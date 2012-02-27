تحریمهای یکجانبه به ابزاری برای فشار سیاسی بر ایران تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه ایران در اظهاراتی در نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو تاکید کرد ایران خود ، یکی از قربانیان تروریسم است و دولتهای غربی حامی تروریسم هستند .



صالحی تاکید کرد: باید به خواسته ها و آرزوهای ملتهای منطقه برای داشتن استقلال احترام گذاشته شود.

وزیر امور خارجه تصریح کرد : مردم منطقه درپی دستیابی به دموکراسی و استقلال از سلطه بیگانگان هستند.

وی همچنین افزود بسیار جای تاسف دارد که خواسته و اراده اکثریت مردم در آمریکا و انگلیس با خشونت و به شکلی وحشیانه سرکوب می شود.ما از دولتهای هر دو کشور می خواهیم به وظایف اخلاقی و قانونی خود در احترام به خواسته مردم خود عمل کنند و به نقض گسترده حقوق بشر پایان دهند.

صالحی درباره ایران هم گفت : ایران فقط به خاطر اینکه می خواست استقلال داشته باشد تحریم شد.

وی تاکید کرد: تحریمهای یکجانبه علیه ایران به ابزاری برای فشار سیاسی بر ایران تبدیل شده است.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ایران خودش قربانی گروههای تروریستی بوده است و دانشمندان ایران را تروریستهای تحت حمایت بیگانگان به قتل رساندند و دولتهای غربی حامی تروریستهای مخالف ایران هستند.

صالحی تاکید کرد: ایران فعالانه با سازوکارهای موجود حقوق بشری همکاری دارد و مرتب با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تماس است.