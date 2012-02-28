قطار سازندگی قم سرعت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی بنایی شامگاه دوشنبه در دیدار جمعی از مردم قم با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در پیروی از نظرات رهبر معظم انقلاب عنایت خاصی به قم دارد، بیان داشت: قطار سازندگی قم با سرعت فزاینده‌ای رشد بسیار مطلوبی داشته است و به شهادت مسافران و کارشناسانی که به قم می‌آیند سرعت و کیفیت آبادانی و عمران قم تحول چشمگیری داشته است.



وی تاکید کرد: در سال‌های اخیر با همت نمایندگان مجلس و مسئولان استان اعتبارات قابل توجهی برای عمران و آبادانی قم اختصاص یافته است.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در بخش دیگری از سخنان خود نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را مهم و حساس دانست و افزود: بعد از فتنه سال 88 دشمن آرزو دارد که مردم از انتخابات سال 90 رویگردان باشند.



حجت‌الاسلام بنایی با تاکید بر اینکه رسانه‌های خارجی و تحلیلگران دنیا حضور مردم در انتخابات را زیر ذره بین قرار داده‌اند، گفت: اگر خدایی نکرده حضور مردم عزیز ایران در انتخابات چشمگیر نباشد، دشمن با وقاحت ادعا خواهد کرد که این حضور سرد نتیجه تحریم‌های اقتصادی و ایجاد رعب و جنگ رسانه‌ای آنان است.



عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مردم منطقه ایستادگی و شجاعت را از ملت شریف ایران آموخته‌اند، گفت: ملت ما باید با حضور سرنوشت ساز خود در روز 12 اسفندماه باعث پشت‌گرمی انقلابیون جهان و ناکامی و تزلزل دشمنان نظام باشند.



لاریجانی مورد عنایت ویژه رهبری است



وی هوشیاری و بصیرت مردم از انتخاب دکتر لاریجانی به عنوان نماینده قم در مجلس هشتم را قابل تقدیر دانست و افزود: مراجع عظام تقلید با دوراندیشی خود و شهروندان باهوش با انتخاب لاریجانی سبب شدند که ایشان با مدیریت و توانمندی بالای خود وجه ایران اسلامی را در منطقه بیشتر از همیشه به منصه ظهور برساند.



حجت‌الاسلام بنایی با بیان اینکه مقام معظم رهبری از مدیریت شایسته لاریجانی در مجلس و وجه بین المللی وی به نیکی یاد کرده است، گفت: لاریجانی به قم اعتقاد کامل دارد و در تمام دوران خدمت خود به عنوان نماینده قم لحظه‌ای از مسئولیت سنگین خود نسبت به شهروندان قمی غفلت نکرده است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تشکیل کارگروه‌های تخصصی متشکل از افراد شاخص پیگیر دغدغه‌های رهبری درباره مشکلات قم است، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب نسبت به موضوعاتی مانند آب شرب، توریسم اسلامی، وضعیت عمومی و فرش قم حساسیت‌های خاصی داشتند که این خواسته‌ها با تمام قوا در ستاد مورد نظر در حال پیگیری است.