انتقاد از واردات بی رویه کالاها/ 200 بار به مجلس رفتم

به گزارش خبرنگار مهر پرویز فتاح وزیر سابق نیرو و رئیس بنیاد تعاون سپاه پاسداران در برنامه دیروز، امروز، فردا در خصوص برگزرای انتخابات مجلس نهم گفت: معتقدم عقلانیت انتخابات مجلس نهم نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است.

وی افزود: شاهد هستیم که روش های تبلیغاتی و روحیه مردم نسبت به انتخابات مجالس هفتم و هشتم بهتر شده که این نشان دهنده بلوغ نظام جمهوری اسلامی و انقلاب است. امیدوارم با رشد عقلانیت روز به روز به 12 اسفند نزدیک تر شویم.

رئیس بنیاد تعاون سپاه پاسداران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وضع اقتصادی امروز نسبت به زمان تشکیل مجلس هشتم چه تفاوتی کرده است گفت: استراتژی دشمنان در چند سال اخیر از تهدیدها به تحریم های اقتصادی تبدیل شده چرا که بر اصول انقلاب پافشاری کرده ایم.

وی به ضرورت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشورمان اشاره کرد و گفت: اقتصاد کشور را می توان به یک معتاد تشبیه کرد چرا که وابستگی آن به یارانه‌ها بسیار زیاد بوده و و هیچ رقابتی در آن وجود نداشت.

فتاح در پاسخ به سئوال مبنی بر اینکه چه نمره ای به اجرای قانون هدفمندی یارانه ای می دهید افزود: دولت با نمره بسیار خوبی این قانون را آغاز کرد و می توان برای شروع آن نمره عالی داد چرا که همراهی مردم و مجلس بسیار خوب بود اما در ادامه برخلاف پیش بینی ها این قانون اجرا شد. قرار بود طبق پیش بینی ها در 5 مرحله قیمت ها بالاتر برود که این گونه نشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اولویت های مجلس نهم اشاره کرد و گفت: این مجلس باید نظارت بر اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها را در دستور کار قرار دهد تا در گامهای بعد آن که در دولتهای آینده انجام می شود مشکلی پیش نیاید.

وزیر دولت نهم افزود: مجلس باید اقداماتی در خصوص تحول در عرصه بانکداری ، اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی انجام دهد متاسفانه در حال حاضر واردات بی رویه زیاد است و باید در خصوص این امر مهم قانونی تدوین شود.

رئیس بنیاد تعاون سپاه پاسداران به اخلاق انتخاباتی اشاره کرد و ادامه داد: مردم اگر بفهمند فردی تنها به خاطر رای آوردن وعده‌های توخالی می‌دهد علاوه بر رای ندادن به آن فرد ، نمره منفی در کارنامه او ثبت می‌کنند لذا باید با مردم با صداقت رفتار کرد.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید با دید کلان نگر به مسائل کشور نگاه کنند گفت: بنده 200 بار در طول 4 سال وزارتم به مجلس رفتم که در 199 بار توانستم نمایندگان را قانع کنم. در برخی موارد سئوالاتی از من می‌شد که بسیار جزئی و نشان می داد برخی نمایندگان صرفاا برای اینکه به مردم خودی نشان دهند دست به این اقدام می زدند.

وزیر سابق نیرو تاکید کرد: مردم باید در انتخاب کاندیداهای مورد نظر خود به ویژگی های اقتصادی آنها هم توجه کنند تا مجلس آینده در تصمیم گیری های اقتصادی نقش مهمی ایفا کند.

رئیس بنیاد تعاون سپاه پاسداران با بیان اینکه متاسفانه تبلیغات برخی کاندیداهای مجلس اغوا کننده است گفت: مردم باید هوشمندانه و با بصیرت نمایندگان منتخب خود را انتخاب کنند.

وی همچنین به تاثیر تعامل دولت و مجلس بر روند اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه اختلافات مجلس و دولت در عرصه اقتصادی خسارت روحی و روانی به جامعه زده است. معتقدم مجلس و دولت یک خانواده هستند که باید از رهبر جامعه تبعیت و اختلافات خود را در پشت صحنه حل کنند. این اختلافات علنی خسارت اقتصادی زیادی به بار می آورد.

فتاح در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده است مجلس در شرایط فعلی در راس امور نیست نظر شما در این خصوص چیست، گفت: مجلس همواره در راس امور است و ما باید حرمت امام را نگه داریم. همه ما مدیون امام خمینی(ره) هستیم و اینکه بیاییم حرف ایشان را مخدوش کنیم دیگر چیزی برای ما باقی نمی ماند.

وی در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه مردم هوشمند ایران در روز 12 اسفند حماسه بزرگ و پرشوری می آفرینند گفت: ما باید به فردای بعد از انتخابات هم فکر کنیم. بسیاری از کسانی که پای انقلاب ایستاده‌اند حرفها و غصه‌هایی در دلشان دارند که باید آنها را شنید.