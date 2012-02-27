قانون مداری و امانتداری ضرورت فعالیت عوامل اجرایی انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد معین ظهر دوشنبه در جلسه آموزشی و توجیهی عوامل اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی بروجرد اظهار داشت: انتخابات امسال انتخاباتی دشمن شکن و مایوس کننده است و تجلی دیگری از عزم و اراده و حضور گسترده ملتی به پا خواسته، قهرمان و استکبار ستیز خواهد بود.

وی افزود: امید است بار دیگر در انتخابات 12 اسفند شاهد خنثی شدن توطئه های دشمن باشیم و هرچه بیشتر دشمن را در تنگنا قرار دهیم.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد با تاکید بر اینکه شرط پیروزی انتخابات این است که مردم حضوری حداکثری داشته باشند، ادامه داد: باید طوری رفتار کرد که مردم هرچه بیشتر برای مشارکت و حضور در پای صندوقهای رای تشویق شوند.

معین ادامه داد: شرط اینکه مردم حضور حداکثری داشته باشند این است که به مجریان انتخابات و اعضاء شعب اخذ رای اعتماد داشته باشند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد افزود: دست اندرکاران انتخابات باید به گونه ای عمل کرده که زمینه اعتماد و اطمینان مردم را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: معیار ما در انتخاب عوامل اجرایی برای برگزاری انتخابات 12 اسفند بر اساس ایمان و تدین بوده و معیار اشخاص نبوده و نخواهد بود.

معین بیان داشت: در حوزه بروجرد 16 کاندیدا داریم و همه را با یک چشم نگاه می کنیم و از آنها همیشه خواسته ایم طبق قانون عمل کنند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد در ادامه خواستار رعایت اخلاق اسلامی توسط کاندیداها شد و گفت: نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات خود از دادن وعده های دروغین به مردم پرهیز کنند.