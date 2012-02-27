  1. استانها
  2. گلستان
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۵۲

حاجی اکبری:

11 هزار پرونده اشتغال کمیته امداد به بانکهای گلستان معرفی شد

11 هزار پرونده اشتغال کمیته امداد به بانکهای گلستان معرفی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام (ره) گلستان اعلام کرد: این نهاد در سالجاری 11 هزار و 389 پرونده ایجاد اشتغال به بانکها معرفی و ارسال کرده است.

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد معرفی شدگان، هشت هزار و 783 پرونده اشتغال در بانکهای عامل استان مصوب شده است.

وی گفت: تاکنون دو هزار و 293 نفر از معرفی شدگان به بانکها موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده اند.

وی اظهار داشت: متاسفانه بانکهای استان در پرداخت تسهیلات نسبت به سایر استانها کوتاهی می کنند.

حاجی اکبری گفت: امسال دومین سال متمادی است که با تلاش همکاران امدادی توانسته ایم رتبه اول ایجاد اشتغال در استان را کسب کنیم،

وی اظهار داشت: طی توافق نامه ای که این نهاد با استانداری گلستان منعقد شده مقرر شد، تعداد یک هزار و 150 شغل در این نهاد ایجاد شود.
کد مطلب 1545596

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها