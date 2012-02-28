افتتاح 6700 واحد مسکن مهر البرز با حضور رئیس جمهور/ تونل هشتگرد – طالقان به تنکابن منتهی می شود

قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سفر رئیس جمهور به استان البرز، تعداد شش هزار و 700 واحد مسکن مهر افتتاح خواهد شد که از این تعداد حدود دو هزار و 322 واحد در ماهدشت و هزار و540 واحد نیز در شهرک ابریشم قرار دارند.

رئیس مسکن و شهرسازی البرز ادامه داد: 144 واحد و 96 واحد استیجاری نیز به صورت پنج ساله و خود مالکی در اشتهارد از تسهیلات مسکن بهره مند خواهند شد.

این مسئول در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهور به استان البرز نیز گفت: در دور چهارم سفر رئیس جمهور، پیگیری مصوبات دور دوم و سوم و تخصیص اعتبار در اولویت برنامه ها است.

تونل هشتگرد – طالقان به تنکابن منتهی می شود

ضیایی فر در بخش دیگری از سخنان خود نیز به یکی از پروژه های در دست اقدام و از مصوبات سفر ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: تونلی به مسافت 40 کیلومتر در حال احداث است که از هشتگرد به طالقان منتهی شده و به تنکابن می رسد.

رئیس مسکن و شهرسازی البرز افزود: این پروژه یکی از مصوبات سفر ریاست جمهوری بوده و در حال تامین اعتبارات آن از استانی به ملی هستیم.

این مسئول ادامه داد: با احداث این پروژه، علاوه بر کاهش مسافت تا شمال کشور، جایگزین مناسبی برای جاده چالوس پیدا می شود ضمن اینکه کاهش حجم ترافیک در این نقطه پر تردد از دیگر آثار مطلوب این امر استو

رئیس مسکن و شهرسازی البرز گفت: احداث تونل هشتگرد به طالقان در دستور کار قرار گرفته که این امر، فاصله این استان را با شمال کشور کم خواهد کرد.