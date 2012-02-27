20 گروه از صدا و سیمای لرستان انتخابات را پوشش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح کمری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور پرشور و گسترده مردم لرستان پای صندوق های رای در روز 12 اسفند ماه را در دو برنامه ویژه رادیویی و تلویزیونی پوشش داده خواهند شد.

وی تصریح کرد: برای پوشش رادیویی و تلویزیونی حضور آگاهانه و با بصیرت مردم لرستان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 12اسفند ماه دو برنامه پیش بینی شده است که از ساعت شروع انتخابات تا پایان رسمی آن در روز جمعه، شروع و خاتمه پیدا می کند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان ادامه داد: این برنامه ها به گونه ای تدارک دیده شده است که بیش از پنج گروه تلویزیونی، سه گروه رادیویی و سه گروه خبری در شهرستان خرم آباد و در هر کدام از شهرستانهای استان یک گروه خبری و تصویری کار پوشش رسانه ای حضور مردم را انجام خواهند داد.

کمری یادآور شد: در برنامه های یاد شده، مصاحبه با اقشار مختلف مردم، گفتگو با فرمانداران شهرستانها، مصاحبه با مسئولان اجرایی و نظارت بر انتخابات، تصنیف ها و سرودهای حماسی محلی، کلیپ های زیبای تصویری از حضور مردم لرستان در عرصه های مهم کشور، مستند های کوتاه از نقش مردم لرستان در برهه های مختلف انقلاب و همراهی با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و .. به عنوان آیتم های برنامه ها پیش بینی شده است.