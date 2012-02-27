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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۰۰

کارگرنیا:

4500 عدد انواع مواد محترقه در رشت کشف شد

4500 عدد انواع مواد محترقه در رشت کشف شد

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری فروشنده مواد محترقه و کشف چهار هزار و 500 عدد انواع مواد آتش زا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حسین واثق کارگرنیا افزود: با گزارشهای مردمی مبنی بر خرید و فروش مواد محترقه آتش زا از سوی فردی، موضوع به طور ویژه در دستور کار اکیپهای عملیاتی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: اکیپهای عملیاتی کلانتری 12 این شهرستان با تحقیقات نامحسوس پلیسی از صحت گزارش اطمینان حاصل کرده و با هماهنگی مقام قضایی ضمن رعایت تمام موازین شرعی و قانونی مرتضی 26 ساله را دستگیر و از منزل وی بازرسی به عمل آوردند.

فرمانده نیروی انتظامی رشت گفت: اکیپهای عملیاتی پلیس در بازرسی از این منزل مسکونی چهار هزار و 496 عدد انواع مواد آتش زا  کشف و ضبط کردند.

وی در ادامه با اعلام اینکه این شخص با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد، از تمامی والدین این شهرستان خواست از آنجائیکه بیشترین آسیب مواد آتش زا متوجه جوانان و نوجوانان است، در صورت مشاهده فعالیت توزیع کنندگان مواد محترقه، مراتب را برای برخورد با این افراد ناهنجار به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 1545600

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