نامزد جمهوریخواه از هتاکی نظامیان آمریکایی به مقدسات اسلامی حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، "ریک سنتروم" طی اظهاراتی از موضع گیری رئیس جمهوری آمریکا در برابر اقدام اهانت آمیز نظامیان این کشور در افغانستان انتقاد کرد.

وی با منفی خواندن پیامدهای چنین اقدامی آن را نشانه ضعف و اشتباه دولت آمریکا خواند. این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه های غربی، موضوع ناتوانی دولت "باراک اوباما" در به نمایش گذاشتن وجهه ای قدرتمند از آمریکا به موضوع اصلی سخنرانی های انتخاباتی نامزدهای جمهوریخواه تبدیل شده است.

سنتروم در بخش دیگری از سخنان خود گفت : عذرخواهی به این معنی است که ما به افغانها اجازه بدهیم هر کار خواستند انجام دهند و این یعنی نظامیان ما بیشتر کشته می شوند.

به ادعای وی، آمریکا به رئیس جمهوری قدرتمند نیاز دارد که خود را برای حفاظت از ارزشهای این کشور وقف کند. در پی به آتش کشیده شدن قرآن توسط نظامیان آمریکایی در افغانستان مقامات آمریکایی از جمله باراک اوباما اقدام به عذرخواهی کردند اما این موضوع نتوانسته از خشم مردم افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی نسبت به این اهانت به مقدسات بکاهد.